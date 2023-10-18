我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

安樂居「不老80」剖析飲食障礙 心理疾病是主因

記者王子涵／舊金山報導
鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。（記者王子涵／翻攝）
鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。（記者王子涵／翻攝）

安樂居「不老80」節目近日邀請到營養師鄒希妍解析飲食障礙背後的心理原因，從厭食症、暴食症到貪食症等不同類型病症，對症下藥，提供專業的診斷和治療諮詢。鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。「飲食障礙的誘因主要以心理疾病為主。」

鄒希妍表示，最常見的厭食症細分為節制型厭食症、暴食型或清除型厭食症。醫生會根據一段時間內的體重變化、BMI指數、或飲食減少的頻率等判斷病情。而暴食症在發作時，患者會感到對進食行為失去控制，並重複出現補償性行為，如自我催吐、過分節食、過渡運動或大量運動等，平均發生頻率在每周一次，保持三個月以上。

飲食障礙的誘因主要以心理疾病為主。（記者王子涵╱翻攝）
飲食障礙的誘因主要以心理疾病為主。（記者王子涵╱翻攝）

貪食症在發病時表現為吃的比平時快、肚子脹到不舒服、就算不餓也吃下大量食物、躲起來吃避免被發現、暴食後表現出自我厭惡、懊悔、羞愧等情緒。以上五項符合三項以上，並出現每周一次保持三個月以上者，鄒希妍推薦患者盡快尋找專業醫師治療。

另外還包括反芻症等非典型飲食障礙疾病。鄒希妍指出，導致飲食障礙的原因包括基因遺傳、心理壓力以及主流社會對「瘦才是健康」的認知等。

營養師在幫助患者時，會首先將判斷患者是否有能力維持身體機能，是否出現如血壓低、月經紊亂等症狀。「定時飲食、分配好營養素、恢復身體機能後，營養師會進一步觀察運動量是否需要降低、心理障礙等因素。」鄒希妍說，「如家庭環境、童年陰影、過度追求身材等，都會對患者的飲食習慣產生影響。」

鄒希妍表示，大眾對於飲食障礙的誤區便是「自己想通了就沒病了」。她說，心理的疾病有可能會導致腦結構的變化，不是患者可以自癒的，需要盡早尋求專業人士的幫助。同時，患者的家屬朋友也要多付出關心，關注患者的胃口和心理變化，不要用批判的眼光看患者的飲食或身材。即便是相同的病症，誘因也可能完全不同，尋找專業心理醫師或營養師能夠對症下藥，盡早開始恢復。

鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常...
鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。（記者王子涵／翻攝）

血壓

上一則

陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

下一則

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生

延伸閱讀

月餅「這樣吃」中秋團圓 別讓身材跟著圓

月餅「這樣吃」中秋團圓 別讓身材跟著圓

健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食

健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食
中秋烤肉這樣吃不怕胖 營養師教授這3招

中秋烤肉這樣吃不怕胖 營養師教授這3招
柚子竟是隱藏熱量魔王 營養師推薦這款月餅熱量比較低

柚子竟是隱藏熱量魔王 營養師推薦這款月餅熱量比較低
失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來