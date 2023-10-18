安樂居「不老80」剖析飲食障礙 心理疾病是主因

鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。（記者王子涵／翻攝）

安樂居「不老80」節目近日邀請到營養師鄒希妍解析飲食障礙背後的心理原因，從厭食症、暴食症到貪食症等不同類型病症，對症下藥，提供專業的診斷和治療諮詢。鄒希妍表示，飲食障礙改變了人的進食習慣，也讓患者對身材體重產生焦慮，從而影響正常生活。「飲食障礙的誘因主要以心理疾病為主。」

鄒希妍表示，最常見的厭食症細分為節制型厭食症、暴食型或清除型厭食症。醫生會根據一段時間內的體重變化、BMI指數、或飲食減少的頻率等判斷病情。而暴食症在發作時，患者會感到對進食行為失去控制，並重複出現補償性行為，如自我催吐、過分節食、過渡運動或大量運動等，平均發生頻率在每周一次，保持三個月以上。

飲食障礙的誘因主要以心理疾病為主。（記者王子涵╱翻攝）

貪食症在發病時表現為吃的比平時快、肚子脹到不舒服、就算不餓也吃下大量食物、躲起來吃避免被發現、暴食後表現出自我厭惡、懊悔、羞愧等情緒。以上五項符合三項以上，並出現每周一次保持三個月以上者，鄒希妍推薦患者盡快尋找專業醫師治療。

另外還包括反芻症等非典型飲食障礙疾病。鄒希妍指出，導致飲食障礙的原因包括基因遺傳、心理壓力以及主流社會對「瘦才是健康」的認知等。

營養師在幫助患者時，會首先將判斷患者是否有能力維持身體機能，是否出現如血壓 低、月經紊亂等症狀。「定時飲食、分配好營養素、恢復身體機能後，營養師會進一步觀察運動量是否需要降低、心理障礙等因素。」鄒希妍說，「如家庭環境、童年陰影、過度追求身材等，都會對患者的飲食習慣產生影響。」

鄒希妍表示，大眾對於飲食障礙的誤區便是「自己想通了就沒病了」。她說，心理的疾病有可能會導致腦結構的變化，不是患者可以自癒的，需要盡早尋求專業人士的幫助。同時，患者的家屬朋友也要多付出關心，關注患者的胃口和心理變化，不要用批判的眼光看患者的飲食或身材。即便是相同的病症，誘因也可能完全不同，尋找專業心理醫師或營養師能夠對症下藥，盡早開始恢復。