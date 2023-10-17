「申請大學」教育論壇 29日庫比蒂諾免費入場

全美亞裔總商會主席董繼玲熱心推動亞太裔年輕人參與政治，培養領袖人才。（主辦方提供）

由國際領袖基金會(ILF)、舊金山 中華企業協會(MBA)、展望未來基金會 ( Benefit Tomorrow Foundation)共同主辦的「申請大學/進入職場—讓孩子成為人生贏家」高峰教育 論壇，將於10月29日下午2時在庫比蒂諾市的Residence Inn San Jose Cupertino Monte Bello Room舉行，採預約報名，免費入場。這是國際領袖基金會全美巡迴教育論壇的舊金山灣區專場。

教育論壇邀請國際領袖基金會共同創辦人傑龍博士 ( Joel Szabat），將以他早年在喬治城、哈佛的求學經驗，談「國際領袖基金會如何協助年輕朋友全面發展」。傑龍學經歷俱佳，他同時也是前任交通部代理副部長和美國鐵路(Amtrak)董事長。他強調，要獲得成功，僅靠聰明和才華是不夠的，更需要勤奮和毅力；要想成為領導者，還要懂得溝通技巧，說服別人一起合作。

全美亞裔 總商會主席董繼玲也將在論壇中分享「開拓及啟發靑少年的領導才能」心得。她表示，主辦全美教育論壇，是希望亞裔移民培養領導力，而且要從小就開始。積極參與政治，參與公共政策事務，已是亞裔刻不容緩的重要課題。

董繼玲是少數活躍在政壇、並受兩黨青睞的傑出華裔女性政治人物，她前後擔任過美國商務部助理副部長，少數族裔企業發展署副署長和全美亞裔總商會主席等職。

此外，聖荷西州立大學榮譽教授陳潤吾博士將在論壇中分享「AI時代下的生涯規畫」。陳潤吾曾擔任聖荷西州大電子電機工程系主任，並創辦多家高科技公司，加州聖他克拉拉縣曾將1998年9月10日宣布為「陳潤吾博士日」(Dr. Ray Chen Day)，以表彰他對教育及高科技的貢獻。

論壇還請來UCSD文學博士Dr. Alex Chang，作為升學顧問，他將分析探討2023年加大系統錄取最新趨勢，傳授「成功打造進入加州大學的完美履歷」。另外，財務管理認證顧問Carl Nofuente將解析「獎助學金(Financial Aid)的迷思/ FAFSA 2023年度的重大改變」。

此次全面性的教育高峰論壇，是國際領袖基金會繼北卡羅萊那州和洛杉磯之後的舊金山灣區專場。成立於1994年的國際領袖基金會，目前在全美有20個分會，透過各種計畫幫助美國亞太裔年輕世代提升領導力，是基金會最重要的主旨之一。

教育高峰論壇全場以英文進行，採網上預約報名，免費入場，額滿即止，主辦單位表示，歡迎8年級以上的家長帶著孩子共同參與這個難得並且有意義的教育論壇 。讀者可上網www.benefittomorrow.org登記報名。