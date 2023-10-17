以哈戰爭持續 灣區兩派民眾示威

許多支持以色列的民眾15日在舊金山市政中心集會。（電視新聞截圖）

隨著中東戰況升級，距離加薩和以色列 7000多哩外的灣區，有數以千計的居民上周末分別參加了支持以色列和巴勒斯坦 的示威活動，情緒高漲。

灣區ABC7電視台報導，數千民眾14日在舊金山街頭遊行，支持巴勒斯坦人。遊行組織者哈吉（Wassim Hage）說：「人們對已經造成許多人死亡感到憤怒，世界各地都發起了抗議活動，我們為灣區加入抗爭活動感到自豪。」

遊行民眾布海西（Wael Buhaissy）說：「我們呼籲停火、結束暴力、結束流血。我在加薩有家人，但昨天，我失去了一個表弟，他的兒子和兩歲的孫女也被以色列的炸彈炸死了。我們的家人和同胞正在遭受屠殺。」

另一位遊行民眾莫格（Ishaq Mug）說：「我在加薩的家庭友人都被迫撤離，我的家人住在西岸，他們無法走出家門，所有的地方都關閉了。身在美國的我不知道該怎麼辦，這是我們唯一能做的事。」

在南灣，數百名巴勒斯坦支持者15日在Stevens Creek Boulevard和Winchester Boulevard交叉口揮舞著巴勒斯坦國旗抗議，高呼「解放巴勒斯坦」，並舉起寫著「結束美國對以色列種族隔離制度的資助」、「讓加薩生存」等標語。

支持以色列的民眾15日也分別在舊金山和中半島發起抗議集會。

數百人15日在舊金山市政中心舉行集會，譴責哈瑪斯 的行為，表達對以色列的支持，並呼籲哈瑪斯釋放他們被綁架的家人和兒童。

舉著一張失蹤兒童海報的赫爾曼（Dana Hellman）說：「這個孩子會遭遇什麼事？他才四歲，我不知道他要如何在哈瑪斯的監禁下活下去。我們必須把我們的同胞帶回家。」

在史丹福大學，100多名學生在校園各地裡繫上藍絲帶，悼念上周在哈瑪斯襲擊中喪生的人，並聚焦討論如何幫助被綁架的以色列人。