我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

以哈戰爭持續 灣區兩派民眾示威

編譯廖宜怡／綜合報導
許多支持以色列的民眾15日在舊金山市政中心集會。（電視新聞截圖）
許多支持以色列的民眾15日在舊金山市政中心集會。（電視新聞截圖）

隨著中東戰況升級，距離加薩和以色列7000多哩外的灣區，有數以千計的居民上周末分別參加了支持以色列和巴勒斯坦的示威活動，情緒高漲。

灣區ABC7電視台報導，數千民眾14日在舊金山街頭遊行，支持巴勒斯坦人。遊行組織者哈吉（Wassim Hage）說：「人們對已經造成許多人死亡感到憤怒，世界各地都發起了抗議活動，我們為灣區加入抗爭活動感到自豪。」

遊行民眾布海西（Wael Buhaissy）說：「我們呼籲停火、結束暴力、結束流血。我在加薩有家人，但昨天，我失去了一個表弟，他的兒子和兩歲的孫女也被以色列的炸彈炸死了。我們的家人和同胞正在遭受屠殺。」

另一位遊行民眾莫格（Ishaq Mug）說：「我在加薩的家庭友人都被迫撤離，我的家人住在西岸，他們無法走出家門，所有的地方都關閉了。身在美國的我不知道該怎麼辦，這是我們唯一能做的事。」

在南灣，數百名巴勒斯坦支持者15日在Stevens Creek Boulevard和Winchester Boulevard交叉口揮舞著巴勒斯坦國旗抗議，高呼「解放巴勒斯坦」，並舉起寫著「結束美國對以色列種族隔離制度的資助」、「讓加薩生存」等標語。

支持以色列的民眾15日也分別在舊金山和中半島發起抗議集會。

數百人15日在舊金山市政中心舉行集會，譴責哈瑪斯的行為，表達對以色列的支持，並呼籲哈瑪斯釋放他們被綁架的家人和兒童。

舉著一張失蹤兒童海報的赫爾曼（Dana Hellman）說：「這個孩子會遭遇什麼事？他才四歲，我不知道他要如何在哈瑪斯的監禁下活下去。我們必須把我們的同胞帶回家。」

在史丹福大學，100多名學生在校園各地裡繫上藍絲帶，悼念上周在哈瑪斯襲擊中喪生的人，並聚焦討論如何幫助被綁架的以色列人。

史丹福大學以色列學生組織「Hillel at Stanford」執行董事柯許納（Rabbi Jessica Kirschner）表示，學生們之所以繼續抗議，部分原因是他們覺得校方似乎忽視了這場悲劇，或者「明顯同情哈瑪斯」。

數千名支持巴勒斯坦的民眾14日在舊金山示威遊行。（電視新聞截圖）
數千名支持巴勒斯坦的民眾14日在舊金山示威遊行。（電視新聞截圖）

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

上一則

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

下一則

金山4個月逾2000輛汽車被偷 失竊車靠「罰單」找回

延伸閱讀

哈瑪斯官員放話 要用6000巴國囚犯換199以色列人質

哈瑪斯官員放話 要用6000巴國囚犯換199以色列人質
重啟拉法通道受阻…埃及怨以色列不配合 物資進不去、人出不來

重啟拉法通道受阻…埃及怨以色列不配合 物資進不去、人出不來
避稱哈瑪斯恐怖分子 BBC這回遭猶太團體抗議

避稱哈瑪斯恐怖分子 BBC這回遭猶太團體抗議
哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」

哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」
哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 驗屍成以色列一大考驗

哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 驗屍成以色列一大考驗

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用