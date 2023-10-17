以哈戰爭持續 灣區兩派民眾示威
隨著中東戰況升級，距離加薩和以色列7000多哩外的灣區，有數以千計的居民上周末分別參加了支持以色列和巴勒斯坦的示威活動，情緒高漲。
灣區ABC7電視台報導，數千民眾14日在舊金山街頭遊行，支持巴勒斯坦人。遊行組織者哈吉（Wassim Hage）說：「人們對已經造成許多人死亡感到憤怒，世界各地都發起了抗議活動，我們為灣區加入抗爭活動感到自豪。」
遊行民眾布海西（Wael Buhaissy）說：「我們呼籲停火、結束暴力、結束流血。我在加薩有家人，但昨天，我失去了一個表弟，他的兒子和兩歲的孫女也被以色列的炸彈炸死了。我們的家人和同胞正在遭受屠殺。」
另一位遊行民眾莫格（Ishaq Mug）說：「我在加薩的家庭友人都被迫撤離，我的家人住在西岸，他們無法走出家門，所有的地方都關閉了。身在美國的我不知道該怎麼辦，這是我們唯一能做的事。」
在南灣，數百名巴勒斯坦支持者15日在Stevens Creek Boulevard和Winchester Boulevard交叉口揮舞著巴勒斯坦國旗抗議，高呼「解放巴勒斯坦」，並舉起寫著「結束美國對以色列種族隔離制度的資助」、「讓加薩生存」等標語。
支持以色列的民眾15日也分別在舊金山和中半島發起抗議集會。
數百人15日在舊金山市政中心舉行集會，譴責哈瑪斯的行為，表達對以色列的支持，並呼籲哈瑪斯釋放他們被綁架的家人和兒童。
舉著一張失蹤兒童海報的赫爾曼（Dana Hellman）說：「這個孩子會遭遇什麼事？他才四歲，我不知道他要如何在哈瑪斯的監禁下活下去。我們必須把我們的同胞帶回家。」
在史丹福大學，100多名學生在校園各地裡繫上藍絲帶，悼念上周在哈瑪斯襲擊中喪生的人，並聚焦討論如何幫助被綁架的以色列人。
史丹福大學以色列學生組織「Hillel at Stanford」執行董事柯許納（Rabbi Jessica Kirschner）表示，學生們之所以繼續抗議，部分原因是他們覺得校方似乎忽視了這場悲劇，或者「明顯同情哈瑪斯」。
上一則
參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架
下一則
FB留言