參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

出生於加州柏克萊的美籍男子戈柏格-波林遭到哈瑪斯綁架。（美聯社）

一名在灣區柏克萊 出生、曾在此成長的美籍男子在以哈衝突中遭到綁架。他的家人正殷切期盼他的歸來。

美聯社報導，住在耶路撒冷的23歲戈柏格-波林（Hersh Goldberg-Polin）最後一次被人看見，是在10月7日的以色列 超新星音樂節（Supernova）上，他和其他人質被哈瑪斯武裝份子一起劫持上卡車帶走。哈瑪斯這起攻擊行動造成了至少260人死亡。

儘管感到痛苦，戈柏格-波林的母親瑞秋（Rachel Goldberg）仍盼望再見到兒子。

瑞秋形容，戈柏格-波林和其他許多年輕人一樣，熱愛音樂、希望探索世界。她表示，兒子已經在以色列服完兵役，計畫上大學。但他現在必須先回家。

瑞秋說：「他是一個善於生存的人。我認為生存與個人精神狀態有很大的關係。」

戈柏格-波林出生於灣區柏克萊，七歲時隨家人移居以色列。

瑞秋說，戈柏格-波林小時候想了解世界，透過研究地圖和地圖集來認識各國首都和山脈。長大後成為迷幻音樂（psychedelic trance music）的粉絲，曾進行為期九周的長途跋涉，穿越六個歐洲國家，沿途參加一系列狂歡派對。因此，瑞秋對兒子會和朋友一起參加超新星音樂節絲毫不感到意外。

有目擊者稱，戈柏格-波林在攻擊者對臨時避難所投擲手榴彈時失去了部分手臂，但他在綁上止血帶走出避難所後，被拉上了卡車。

親友已在社群媒體上發起「帶赫許（戈柏格-波林）回家」（Bring Hersh Home）的運動，希望他仍然有機會進行他計畫中的南亞背包旅行。