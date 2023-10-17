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金山4個月逾2000輛汽車被偷 失竊車靠「罰單」找回

編譯組／綜合報導
舊金山開罰單車輛很多是被偷車賊棄置的失竊車。(Getty Images)
舊金山開罰單車輛很多是被偷車賊棄置的失竊車。(Getty Images)

全美大城市汽車竊盜案激增，舊金山停車管制官員在全市各地發現大量被盜的違規車輛，但他們並未協尋並將其歸還給車主，反而以驚人速度開出大量罰單。

5月1日至9月17日期間，有超過2000輛汽車向舊金山警局通報失竊。根據「舊金山紀事報」針對公共紀錄分析，截至9月26日，「舊金山交通局」(San Francisco Municipal Transportation Agency，簡稱SFMTA)對其中411輛仍被視為被竊汽車開出罰單，罰款總額近7萬元。部分汽車甚至已多次被開罰單。

許多車輛被盜後，非法停放在某個地點。若車主沒有及時通知汽車被盜，或警方沒有通報車輛已被找到，其中部分罰單甚至可能是在汽車被尋獲後，才被開出罰單。

包括聖地牙哥在內的部分城市，停車管理人員會透過檢查車牌，檢視車輛是否被盜，從而協助警方識別並找回車輛，但許多城市卻無類似作法。在高科技城市舊金山，被開罰單的車輛主人，其中很多人是被盜車苦主。經由被開罰單地點尋回自己車的低科技現象，讓許多受害人感到挫折。他們須經由網路查看罰單，才能找回被竊汽車。

舊金山教師蓋根(Christy Gagan)就是這樣找到她的車。8月18日晚間，她的休旅車在West Portal地區住房外被偷。她向警方報案時，也到社群網站「Nextdoor」發文，其中有人建議她將車牌輸入SFMTA網站查詢是否有罰單。之後果然查到竊車在Fillmore社區被開出罰單，偷車賊顯然將車遺棄在這個地區。

舊金山警局發言人塞爾諾夫斯基(Evan Sernoffsky)表示，車輛竊盜為警局「重要優先」任務之一，並認為其在追回被盜車輛方面取得成功。數據顯示，舊金山2022年約有83%被盜車輛被尋回。

2021年與2022年，車主向舊金山警方通報超過6000輛汽車被盜。今年截至10月1日，舊金山被盜車輛增加高達10%。在全州範圍內，去年被盜車輛數量，比2008年以來的任何時候都多。偷車賊通常在偷車兜風後，就將其遺棄在某處，或用這些車進行其他犯罪，包括入室竊盜或駕車槍擊，因此，快速找回遺失被盜車輛，變得更重要。

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