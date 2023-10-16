我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

海沃德「車廂或獎賞」活動 特殊兒童慶萬聖節

記者楊逸辰／舊金山報導
「車廂或獎賞」活動吸引很多家長陪同特殊兒童參與。（記者楊逸辰/攝影）
「車廂或獎賞」活動吸引很多家長陪同特殊兒童參與。（記者楊逸辰/攝影）

無營利組織「無懼之路」（Fearless Path）上周六在海沃德聯合校區家長資源中心（Hayward Unifired School District Parent Resource Center）為特殊兒童舉辦萬聖節慶祝活動「車廂或獎賞」（Trunk or Treat），現場停有許多車輛，將打開的後備箱裝飾成萬聖節風格，不少特殊兒童的家長帶著自己的小孩加入活動，陪他們一同歡樂玩耍。

「無懼之路」是在海沃德運營的為患有自閉症、神經纖維瘤症等特殊兒童家庭提供免費活動場所的組織，為了讓那些特殊兒童們可以在活動地點盡情玩樂，表達和展示他們獨特的自我，同時也是為了給這些兒童的家長與護工們互相交流幫助提供特定的空間。「車廂或獎賞」活動是第五次舉辦，之前也受到疫情的影響，曾停辦了三年。

「我們最重要的理念就是想要給這類群體提供更多的包容和接受，因為特殊兒童去別的地方總會遇到人們不同的眼光，而在這裡他們能夠就像正常人一樣。」「無懼之路」的領導人蘭卡斯特女士表示，她兒子是自閉症患者，也是她創辦組織的契機。

組織的前身是2014年蘭卡斯特在 Etsy.com 創建的在線工藝品商店「麵包牛皮紙」，她製作了許多促使人們提高對自閉症認識的工藝品，將75%的收益捐贈給了露西爾帕卡德兒童醫院（Lucille Packard Children Hospital），那也是她兒子被診斷出自閉症的醫院。2016年，「麵包牛皮紙」轉型為非營利組織「無懼之路」來促進社會對自閉症等特殊兒童的接受。

現場包括「家庭之路」（Family Paths）、「媽媽幫助媽媽」（Moms Helping Moms）等多個家長組織都來參與活動，他們紛紛搭棚擺攤給孩子們提供不同的游戲場所。「這是因為那些家長組織，以及還有很多的社區組織都想要和我們組成搭檔來支持我們的事業，」蘭卡斯特高興地説道。

「無懼之路」領導人蘭卡斯特女士。（記者楊逸辰/攝影）
「無懼之路」領導人蘭卡斯特女士。（記者楊逸辰/攝影）
「車廂或獎賞」現場活動。（記者楊逸辰/攝影）
「車廂或獎賞」現場活動。（記者楊逸辰/攝影）
「車廂或獎賞」現場活動。（記者楊逸辰/攝影）
「車廂或獎賞」現場活動。（記者楊逸辰/攝影）

萬聖節 疫情

上一則

佛利蒙華盛頓醫院 獲李明華捐款10萬

下一則

新冠口服藥Paxlovid 12╱15後須自費

延伸閱讀

南加保姆性侵16名兒童 面臨690年終身監禁

南加保姆性侵16名兒童 面臨690年終身監禁
美華婦女聯合會中秋慰問弱勢團體 分享佳節溫馨

美華婦女聯合會中秋慰問弱勢團體 分享佳節溫馨
快看世界／狗打疫苗得自閉症？ 研究：多數人有誤解

快看世界／狗打疫苗得自閉症？ 研究：多數人有誤解
「如懿傳」鞭周迅來真的 何泓姍怕NG重來

「如懿傳」鞭周迅來真的 何泓姍怕NG重來
殺人犯仍逍遙法外 華府民眾恐懼

殺人犯仍逍遙法外 華府民眾恐懼

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了