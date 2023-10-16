海沃德「車廂或獎賞」活動 特殊兒童慶萬聖節

「車廂或獎賞」活動吸引很多家長陪同特殊兒童參與。（記者楊逸辰/攝影）

無營利組織「無懼之路」（Fearless Path）上周六在海沃德聯合校區家長資源中心（Hayward Unifired School District Parent Resource Center）為特殊兒童舉辦萬聖節 慶祝活動「車廂或獎賞」（Trunk or Treat），現場停有許多車輛，將打開的後備箱裝飾成萬聖節風格，不少特殊兒童的家長帶著自己的小孩加入活動，陪他們一同歡樂玩耍。

「無懼之路」是在海沃德運營的為患有自閉症、神經纖維瘤症等特殊兒童家庭提供免費活動場所的組織，為了讓那些特殊兒童們可以在活動地點盡情玩樂，表達和展示他們獨特的自我，同時也是為了給這些兒童的家長與護工們互相交流幫助提供特定的空間。「車廂或獎賞」活動是第五次舉辦，之前也受到疫情 的影響，曾停辦了三年。

「我們最重要的理念就是想要給這類群體提供更多的包容和接受，因為特殊兒童去別的地方總會遇到人們不同的眼光，而在這裡他們能夠就像正常人一樣。」「無懼之路」的領導人蘭卡斯特女士表示，她兒子是自閉症患者，也是她創辦組織的契機。

組織的前身是2014年蘭卡斯特在 Etsy.com 創建的在線工藝品商店「麵包牛皮紙」，她製作了許多促使人們提高對自閉症認識的工藝品，將75%的收益捐贈給了露西爾帕卡德兒童醫院（Lucille Packard Children Hospital），那也是她兒子被診斷出自閉症的醫院。2016年，「麵包牛皮紙」轉型為非營利組織「無懼之路」來促進社會對自閉症等特殊兒童的接受。