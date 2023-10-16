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殷嘉立籲改革市府網站 增犯罪數據可視度

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市議員殷嘉立呼籲加強對市府網站改革，增加犯罪數據的可視度。（記者王子涵／翻攝）
舊金山市議員殷嘉立呼籲加強對市府網站改革，增加犯罪數據的可視度。（記者王子涵／翻攝）

舊金山日落區市議員殷嘉立（Joe Engardio）在上周市議會中，呼籲加強對市府網站進行信息化改革，通過與全美其他城市進行比較，增加犯罪數據的可視度，以加強公共安全。

殷嘉立表示，舊金山犯罪數據缺乏管理和透明度，成為提升公共安全的絆腳石。他將舊金山警局與地檢處的數據板與其他城市進行比較，發現許多關鍵犯罪類別的數據沒有被納入。

「舊金山以科技創新和發達聞名，然而其市府網站的數據展示卻是令人擔憂的。」殷嘉立表示，他在1998年來到舊金山並成為一名記者，當時正發生第一輪科技革命，他所製作的第一篇報導的標題便是：「作為世界科技的中心，舊金山政府應用的科技為何如此糟糕？」

「只有極少的信息公布在網路，大部分仍停留在紙面。如果你想了解法庭上的信息，你不得不翻閱海量的文件資料。」殷嘉立表示，經過25年的改革以及上百萬元資金投入後，信息共享和網路交流的能力仍然是殘缺不全的。

根據報告，舊金山地檢處的網站上，關於起訴個人的種族信息、性別、居住地、逮捕單位等信息都存在缺失，而這些信息在其他六座城市的執法機構中有超過半數都有展示，包括芝加哥、曼哈頓、費城等城市。

殷嘉立認為，這些數據將有助於公眾、媒體、研究人員、社區等了解司法體系，並加強市府部門之間的合作，加強司法體系的透明度。

舊金山公共數據板是在前地檢長賈斯康（George Gascón）的推動下建立。殷嘉立指出，芝加哥的庫克縣（Cook）提供了一個很好的榜樣，這包括檢察官處理重罪案件的匿名信息，可查閱信息的時間跨度長達14年，任何人都可以進行查閱。他認為，不僅是地檢處辦公室，所有設計刑事司法的機構，從警局到法院都應該設立類似的數據板。

殷嘉立表示，司法改革的重點是能夠讓公眾獲得可靠的犯罪數據，賦予媒體查閱的權利，讓居民對公職人員的工作感到信心。

舊金山 芝加哥 費城

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