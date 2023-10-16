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國民黨美西直一分部 辦感恩餐會

本報記者╱聖他克拉拉報導
國民黨美西直一分部舉辦恩節餐會及支持國民黨總統候選人造勢活動。（本報記者╱攝影）
國民黨美西直一分部舉辦恩節餐會及支持國民黨總統候選人造勢活動。（本報記者╱攝影）

中國國民黨美西直一分部15日在聖他克拉拉舉辦感恩餐會。

活動感恩今年5月份贊助「愛心媽媽表揚大會」的來賓。「表揚大會」是表揚愛心媽媽、宣揚傳統美德的活動，獲得僑界熱心人士的贊助。當天有八名愛心媽媽獲得表揚。愛心媽媽的表揚活動多年來一直堅持，即使新冠疫情的兩年也透過線上方式舉辦。

直一分部委員長鄭光志表示，每年5月份的母親節活動已經延續很多年，成為慣例，辦得有聲有色，感謝在座來賓的支持。

駐舊金山經文處副處長朱永昌表示，5月份母親節的活動盛大、溫馨，頌揚母愛，感謝母親，表達了對家庭的重視，對社會風氣有正確的示範作用。母親節活動年年舉辦，疫情期間也沒有中斷，離不開義工的貢獻。

僑教中心副主任陳怡珍感謝在5月份母親節活動背後默默付出、無私奉獻的工作人員。

國民黨直一分部當天同時展開支持中國國民黨總統候選人的造勢活動。表示直一分部愛護中華民國，黨員有共同的理念，信奉三民主義，支持五權憲法，發揚中華文化，希望中華民國能真正走上健康的民族自由之路。在現今民進黨政府去中國化，箝制言論自由的情況下，希望能政黨輪替為中華民族謀福利。

僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員林貴香、僑務諮詢委員汪昌泰、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、中國國民黨中央委員王維、中國國民黨駐美總支部常委楊昆山、金山灣區華人運動大會主委王進德、金山灣區中華民國國慶委員會主委陳立功、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬蒨君、全美中華婦女會會長呂芳雲、齊魯會館理事長牟善竹、康鶴耆英中心主任廖雪萍、中華民國僑務顧問鄒尚文、Paris Baguette糕餅店董事長Annie Tsai、大專校聯會秘書長何佳民、北加州台灣工商會Alicia Huang等共同出席。

直一分部委員長鄭光志致詞。（本報記者╱攝影）
直一分部委員長鄭光志致詞。（本報記者╱攝影）
經文處朱永昌副處長致詞。（本報記者╱攝影）
經文處朱永昌副處長致詞。（本報記者╱攝影）

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