EMS談以哈衝突：恐點燃美境內種族仇恨

聯合國調查委員會說，以哈戰爭爆發以來，它就收集並保存「各方的戰爭犯罪證據」，將調查以色列和哈瑪斯是否犯下戰爭罪。(Getty Images)

少數族裔媒體(EMS)日前針對以哈衝突問題舉行討論會，學者、專家表示，反猶主義和對伊斯蘭恐懼症都嚴重存在現今社會，目前，各方勢力在美國境內的敵對不斷加強，尤其是在大學校園和網路上。這些都將加劇美國境內的緊張氣氛，令人擔心美國境內的種族仇恨再被點燃。

以色列 與哈瑪斯 在加薩地帶的流血衝突愈演愈烈， 很多人擔心衝突會升級成一場地區戰爭。社媒平台充斥著各種血腥暴力的圖片，有一些明顯帶有煽動仇恨的色彩，指責其中的一方。據統計，在哈瑪斯最初的攻擊中死去的以色列人比歷史上任何一天都要多。據說，超過150名以色列人被哈瑪斯綁架為人質。

另一方面，對加薩地帶及其平民的打擊正在以小時為單位升級。加薩地帶的半數以上平民目前斷水斷電，缺少避難所，而以色列的地面全面攻擊近在眼前。專家說，反猶主義和對伊斯蘭恐懼症幾乎成為了主流。目前，各方勢力在美國境內的敵對不斷加強，尤其是在大學校園和網路上。

以上種種都加劇了美國境內的緊張氣氛，以及未來的種種不確定性。

在討論會上，巴勒斯坦 裔美國記者達加尼（Jamal Dajani) 說：「很不幸，美國給了以色列持續轟炸加薩地帶的綠燈，300名兒童喪生。美國已經出動航母去支持以色列。這是史無前例的。以色列切斷了供水供電，讓通信變得非常困難。」

達加尼預測，白人至上主義者會利用這一情形助長反猶主義和伊斯蘭恐懼症的滋生。「這一次是一場領土爭端，與宗教無關。猶太人和穆斯林在聖地已經共同生活了很多年。」

聖伯納汀諾州大仇恨與極端主義研究中心榮譽退休教授列文（Brian Levin) 表示，針對穆斯林和阿拉伯裔美國人的仇恨犯罪在攀升。「反猶主義仇恨在不斷上漲。恐怖事件也在不斷增加。哈瑪斯對以色列的攻擊是納粹大屠殺以來最糟糕的一天。仇視猶太人，無助於支持自由國家的運動。」

「猶太和平之聲」代表錢德勒（Estee Chandler)說：「我們所有在聖地有家庭的人都被嚇壞了，以色列對巴勒斯坦的戰爭始於75年前。」

「我們為即將看到的種族屠殺而惶恐。100萬人要在24小時內離開他們的家園。」錢德勒說，美國境內的巴勒斯坦活動家收到了威脅，並且一直以來關於巴勒斯坦的言論受到壓制。

紐約巴勒斯坦社區組織者賈拉拉（Fatin Jayrara)表示，以巴戰爭是以色列對原住民的佔領問題。現在以色列扣押的人質可能比哈瑪斯還多了。

賈拉拉說：「美國總統願意去鸚鵡學舌以色列的敘述。現在美國國內的環境非常險惡。」她提到，在一位紐約的女性甚至帶了一把槍去參加集會。