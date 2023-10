加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

​加州對開展加密業務的企業實施更嚴格監管。(Unsplash/Art Rachen)

Cointelegraph.com報導,加州 州長紐森 (Gavin Newsom)日前批准一項加密貨幣 法案,對開展加密業務的企業實施更嚴格監管。該法將於2025年7月實施。

紐森於13日聲明中宣布,該法名為「數位金融資產法」(Digital Financial Assets Law),將強制個人和公司獲得加州金融保護和創新廳(Department of Financial Protection and Innovation,DFPI)許可證,才能從事數位資產業務活動。

法案文件引用加州匯款法,該法禁止在未經DFPI授予許可下,從事銀行和轉帳服務。新的加密法將允許DFPI對加密公司提出嚴格審計要求,要求他們遵守紀錄要求,也就是要求他們替得到DFPI許可者保存五年交易活動紀錄,包括每月總帳,列出所有資產、負債、資本、收入和支出等。不遵守該法的公司將面臨強制措施。

約在去年同期,紐森曾拒絕簽署一項旨在替加州建立數位資產許可和監管框架的類似法案。紐森當時認為該法不夠靈活,無法跟上快速變化的加密貨幣趨勢。

與此同時,Cointelegraph近期報導,聯邦政府正探索將「電子資金轉帳法」(Electronic Fund Transfer Act)應用於加密貨幣的可能性,作為打擊詐欺性轉帳措施。聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)長喬普拉(Rohit Chopra)在近期一次演講中表示,他打算對此授予權力,以「減少錯誤、駭客攻擊和未經授權傳匯造成的危害。」