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灣區3市明年加裝測速照相 超速11哩罰50元

記者王子涵／舊金山報導
舊金山將在市內至少安裝33個測速照相機。（舊金山零死亡願景Vision Zero）
舊金山將在市內至少安裝33個測速照相機。（舊金山零死亡願景Vision Zero）

州長紐森（Gavin Newsom）13日簽署立法，批准明年在加州6座城市安裝測速照相機，其中包括北加地區舊金山、柏克萊和聖荷西。

加州及全國因魯莽駕駛、車輛尺寸過大、交通執法減少等原因，導致行人死亡人數激增。州立法者和交通安全倡導者在近六年來曾三次嘗試推動測速照相機的立法，但均以失敗告終。反對者擔心，測速照相機會侵犯駕駛者的隱私，並可能導致有色人種和低收入社區收到過量的罰單。

立法者今年加強了對於低收入社區居民的保護，包括加入以社區服務代替罰款等條款，最終在9月讓法案得以在州議會通過。安裝測速照相機將有效降低車輛行駛的速度，全國已有205個社區和城市加裝了測速照相，包括芝加哥和紐約。據統計，紐約的一些社區在加裝測速照相後，車速降低73%。

與闖紅燈照相相似的是，測速照相機將自動記錄車牌。舊金山將在市內至少安裝33個測速照相機，當車速超過限速11哩時，駕駛者將被罰款50元，罰款將根據車速增減。

華人張先生表示，超速罰款並不是重點，更重要的是改變不良的駕駛習慣。他表示，他在中國開車的時候，一年往往要收到六、七張超速罰單，都是被超速照相拍下的，儘管罰金不高，但日積月累就會改變自己的駕駛習慣，養成小心慢行的習慣。他說，在加州卻是完全相反的情況，只要運氣好一年都不會受到罰單，不過只要被高速公路警察逮到超速，一張罰單就要四、五百元，夠在中國繳一整年的罰金了。

張先生說，「我支持安裝測速照相，這樣的小罰單會持續提醒有不良駕駛習慣的司機，從而改變交通大環境。」「如果在交通安全和個人隱私做選擇的話，一定是交通安全在先。」

2015年9月，舊金山警局共開出了948張超速罰單，每天超過30張。而今年9月，該部門僅開出91張超速罰單，即每天僅3張。當地警方表示，警員人手不足是主要原因，而且填寫一張罰單相關的文書工作也十分繁重。當地行人安全組織擔心，如果司機被抓的風險如此之低，他們根本就不會擔心超速所帶來的麻煩。

居住在佛斯特市的陳先生上個月剛收到一張超速罰單，他認為高速公路上的限速並不被多數駕駛者接受。「多數的高速被限速在每小時65英哩，我敢肯定，九成以上的車都超速了。」陳先生說，「只要你不超速太多，比如不超過80英哩，警察就會放你一馬，這已經是事實。」

陳先生認為，正是因為限速的不合理，而且沒有明確的執法界限，導致大部分司機都是在「有克制的超速」。

華人張先生表示，超速罰款並不是重點，更重要的是改變不良的駕駛習慣。（記者王子涵／...
華人張先生表示，超速罰款並不是重點，更重要的是改變不良的駕駛習慣。（記者王子涵／拍攝）
舊金山將在市內至少安裝33個測速照相機，當車速超過限速11英哩時，駕駛者將被罰款...
舊金山將在市內至少安裝33個測速照相機，當車速超過限速11英哩時，駕駛者將被罰款50元，罰款將根據車速增加。（舊金山零死亡願景Vision Zero）

低收入 加州 舊金山

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