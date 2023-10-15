無家可歸投訴每日近120通 沙加緬度市新模式應對

沙加緬度市平均每天接到約120通關於無家可歸的311電話，目前正進行政策上的修正。（本報資料照片）

佩德羅（Brian Pedro）是沙加緬度市新成立的無家可歸應對團隊的事件指揮官。今年夏天，沙加緬度市宣布了應對城市無家可歸危機的新方式，將佩德羅置於指揮鏈的頂端。

他在新職務下不到兩個月的時間內表示：「這是一個巨大的工作，」他說，「我日夜工作。」

他表示，目前的工作是多方面的。目前的重點是簡化流程、更好地了解可用的數據，同時將更多人與資源聯繫起來，執行城市法規，並更好地管理營地。

他說，必須一步一步地進行，逐步進行，這是過程的一部分，並要追蹤你所做的事情，看看你是否有效，並根據需要進行調整。

例如，他說，目前正對沙加緬度市的311系統正在進行調整。佩德羅要求社區成員使用該系統提出關注，以將投訴整合到一個地方，幫助團隊配置資源。該系統已新增子類別，以更進一步分解問題的來源。

他說，以前太分散了，來自各處的電話都在湧入，這個系統是以一種以前尚未實施的有組織和結構化的方式建立的。

沙加緬度市平均每天接到約120通關於無家可歸的311電話。他發現，對其中一個投訴的平均回應時間為16天。佩德羅表示，實際上絕對需要縮短這一回應時間。他說：「讓我們努力前進，做出改變。」

此外，佩德羅表示，他們正在努力與向311提交報告的人進行更多的溝通。系統應該不僅提供自動的開放或關閉事件回應，還應向發送方發送更多有關回應的溝通。事件管理團隊內的團隊包括代碼執行、社區應對部門、警察部門、公園護林員、消防部門、公共事務、動物護理和外包的清潔服務成員。

目前沙加緬度市與沙加緬度縣合作，提供行為健康服務。