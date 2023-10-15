加州檢察長起訴反墮胎機構 宣傳未經證實「逆轉墮胎藥」

加州檢察長起訴反墮胎組織，指其提供未經證實的治療方法逆轉墮胎藥物。(美聯社)

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)日前起訴一間反墮胎 組織與多家反墮胎諮詢中心，指出這些機構向婦女提供未經證實的逆轉墮胎藥物治療方式，進而誤導她們。

美聯社報導，根據訴訟內容，全國反墮胎組織「Heartbeat International」以及在北加州擁有五間反墮胎諮詢中心「RealOptions Obria」，使用「詐欺與誤導說法」(fraudulent and misleading claims)宣傳名為「逆轉墮胎藥」(abortion pill reversal)程序。

邦塔在訴訟中表示，墮胎藥逆轉療法未經證實，大多數是實驗性質，沒有科學根據支持。他認為，那些在墮胎複雜決定過程掙扎的人，應該獲得支持與值得信賴的指引，而非謊言與錯誤訊息。

訴訟指出，「Heartbeat International」與「RealOptions Obria」錯誤推廣墮胎藥逆轉治療，違反加州「反虛假廣告」法律(False Advertising Law)以及「不公平競爭法」(Unfair Competition Law)。根據邦塔辦公室，訴訟尋求發布禁令、阻止被告進一步傳播錯誤訊息。

訴訟稱，「Heartbeat International」與「RealOptions Obria」不但缺乏科學證據並對其安全性缺乏確認，並且錯誤與非法宣傳該治療是有效且成功選項，並未提醒患者可能得副作用、例如嚴重出血風險。

針對訴訟，「Heartbeat International」電郵致信回覆美聯社表示，他們是透過採訪要求才得知這起訴訟，尚未收到通知。「RealOptions Obria」則未立即回覆評論請求。

「RealOptions Obria」成立於1981年，在聖荷西、屋崙、紅木城及聯合市設有診所，提供懷孕測試、墮胎前篩檢與墮胎藥物逆轉服務。

科羅拉多州 今年成為第一個禁止墮胎藥物逆轉治療的州，但在該州醫療、護理與藥房委員會確定這類治療是否為「普遍接受的實施標準」(generally accepted standard of practice)之前，該法不會生效。科羅拉多州醫療監管機構必須於10月1日前決定並公布法規內容。

支持墮胎權的「Guttmacher Institute)表示，科羅拉多州是目前唯一禁止這類做法的州。約有十多州已通法律、強制墮胎提供就告知病人有關墮胎逆轉治療訊息。

美國婦產學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)指出，所謂墮胎「逆轉」(reversal)程序未經證實且不道德。