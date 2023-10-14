聖荷西教師 要求改善醫療保險

數十名聖荷西Evergreen社區學院學區教師及其教師聯合會工會成員出席董事會，要求提高醫療福利，此為教師示意圖。（Getty Images）

根據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，數十名聖荷西Evergreen社區學院學區 （San Jose-Evergreen Community College District）的教師及其教師聯合會工會（Federation of Teachers union）成員出席了周二（10日）的董事會會議，要求根據 「兼職社區學院健康保險計畫」（Part-Time Community College Health Insurance Program）提高醫療福利。根據去年頒布的第190號眾議院法案的一項新規定，社區學院學區每年可獲得兩億美元，用於那些承擔全職工作量40%的兼職教師的醫療保險 費。這不是一項強制性要求，社區學院需要選擇加入該計畫。

根據工會副主席布萊尼（Jessica Breheny）指出，對於達到40%基準的兼職教師，參與計畫的社區學院學區可獲得州政府100%的報銷。她說，據加州教師聯合會估計，這將為至少150名教師及其家屬提供全額醫療保險，而學區無需承擔任何費用。鄰近的West Valley-Mission社區學院區最近也同意加入該計畫。

此外，工會代表還希望學區提高生活費，減少停課次數，縮小班級規模。教師聯合工會執行主任Phil Hu說，工會成員感到教師們的集體行動和團結賦予了他們力量。

合同談判人員對缺乏進展感到沮喪，希望60多名支持者的出席能增加壓力。臨時校長Beatriz Chaidez告訴「焦點報」，該學區最近的談判會議讓她對盡快達成協議充滿希望。

長期擔任兼職教師的阿爾瓦雷斯（Patricia Alvarez）看到學區校園為學生提供了更多的建設和服務，她說兼職教師也應該得到同樣的支持。她說：「我們還需要為兼職教師支付100%的醫療保健費用，這將讓我們安心。聖荷西城市學院為我們的學生考慮得非常周到，請為我們做同樣的事情。」

Hu說，改善兼職教師的醫療福利至關重要，目前學區將為承擔全職工作量40%的兼職教師支付50%的保險費，但不包括配偶或家屬。他說：「現在的保險覆蓋面很窄。知道自己的家人有保險，這種安全感是非常重要的，尤其是在疫情發生之後，他們需要得到保障。」

在該地區任教20多年的兼職教師Carol Abohatab說，兼職教師很難達到40%的標準。2020年，她的三門課中有兩門停課，她也因此失去了醫療保險，不得不接受COBRA（一種由前雇員支付的醫療福利延續），這讓她每月花費800多美元。她說：「我的大部分工資都花在了醫療保險上，這太慘了的。」