我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

聖荷西托嬰中心2幼童溺斃 負責人母女被捕

編譯組／13日綜合報導
一對母女共同擁有聖荷西一家日托中心，日前發生兩名幼兒在中心溺水喪生的不幸意外事件，中心負責人母女已被逮捕並被提出告訴。(圖取自電視畫面)
一對母女共同擁有聖荷西一家日托中心，日前發生兩名幼兒在中心溺水喪生的不幸意外事件，中心負責人母女已被逮捕並被提出告訴。(圖取自電視畫面)

根據聖他克拉拉地方檢察辦公室，一對母女共同擁有的聖荷西一家日托中心「快樂日托」(Happy Happy Daycare)，日前發生兩名幼兒在中心溺水喪生的不幸意外事件，中心負責人母女已被逮捕並被提出法律告訴。

31歲法蒂查德(Nina Fathizadeh)與她64歲的母親格布萊許納斯(Shahin Gheblehshenas)兩人於13日在聖荷西警局總部，向警方自首。

當局表示，包括法蒂查德、她的母親格布萊許納斯或日托中心其他成人，在10月2日事發當天，皆沒有在幼兒掉進或跳進游泳池的當時，看顧著孩子們。

根據地方檢察官辦公室透露，格布萊許納斯2日當天上午前往另一家無證日托中心，留下4名幼兒給她的女兒法蒂查德照顧。當法蒂查德在準備早餐時，她把一名幼兒放在嬰兒床上，讓另外三個孩子在無人看管情況下，進入後院遊戲區，並且離開她的視線。

調查人員表示，5分鐘過後，法蒂查德發現其中一名幼兒身體漂浮在泳池，當她進行心肺復甦術時，她在家中的哥哥發現，另外兩名2歲以下幼兒在泳池深水處漂浮，失去知覺。

其中兩名幼兒，來自賀萊斯特(Hollister)的柯布(Payton Cobb)與來自聖荷西的漢娜(Lilian Hanan)隨後被宣布死亡。第三名幼兒情況危急，但預期將會完全康復。

調查人員指出，游泳池大門被證實已被打開，幼兒得以進入泳池。在幼兒進入後院之前，兩名日托中心負責人都未檢查過大門，儘管之前門被打開，是為了要替植物澆水。

法蒂查德與母親格布萊許納斯已被指控犯有危害兒童重罪，並將於12月6日被提審。

聖荷西

上一則

聖荷西教師 要求改善醫療保險

下一則

巴洛阿圖華生撞上「亞裔升學天花板」？ 網路熱議

延伸閱讀

太極門 15日辦公益展演

太極門 15日辦公益展演
舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」
舊金山灣區14日可見「日環食」 專家提供觀測指南

舊金山灣區14日可見「日環食」 專家提供觀測指南
聖荷西、密爾比達部分地區 發現西尼羅病毒陽性蚊子

聖荷西、密爾比達部分地區 發現西尼羅病毒陽性蚊子
聖荷西和密爾比達部分地區發現西尼羅病毒陽性蚊子

聖荷西和密爾比達部分地區發現西尼羅病毒陽性蚊子

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

落榜16大學 卻獲Google職位… 矽谷華裔學生父曝申請大學難關

2023-10-13 20:20
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡