聖荷西托嬰中心2幼童溺斃 負責人母女被捕

一對母女共同擁有聖荷西一家日托中心，日前發生兩名幼兒在中心溺水喪生的不幸意外事件，中心負責人母女已被逮捕並被提出告訴。(圖取自電視畫面)

根據聖他克拉拉地方檢察辦公室，一對母女共同擁有的聖荷西 一家日托中心「快樂日托」(Happy Happy Daycare)，日前發生兩名幼兒在中心溺水喪生的不幸意外事件，中心負責人母女已被逮捕並被提出法律告訴。

31歲法蒂查德(Nina Fathizadeh)與她64歲的母親格布萊許納斯(Shahin Gheblehshenas)兩人於13日在聖荷西警局總部，向警方自首。

當局表示，包括法蒂查德、她的母親格布萊許納斯或日托中心其他成人，在10月2日事發當天，皆沒有在幼兒掉進或跳進游泳池的當時，看顧著孩子們。

根據地方檢察官辦公室透露，格布萊許納斯2日當天上午前往另一家無證日托中心，留下4名幼兒給她的女兒法蒂查德照顧。當法蒂查德在準備早餐時，她把一名幼兒放在嬰兒床上，讓另外三個孩子在無人看管情況下，進入後院遊戲區，並且離開她的視線。

調查人員表示，5分鐘過後，法蒂查德發現其中一名幼兒身體漂浮在泳池，當她進行心肺復甦術時，她在家中的哥哥發現，另外兩名2歲以下幼兒在泳池深水處漂浮，失去知覺。

其中兩名幼兒，來自賀萊斯特(Hollister)的柯布(Payton Cobb)與來自聖荷西的漢娜(Lilian Hanan)隨後被宣布死亡。第三名幼兒情況危急，但預期將會完全康復。

調查人員指出，游泳池大門被證實已被打開，幼兒得以進入泳池。在幼兒進入後院之前，兩名日托中心負責人都未檢查過大門，儘管之前門被打開，是為了要替植物澆水。

法蒂查德與母親格布萊許納斯已被指控犯有危害兒童重罪，並將於12月6日被提審。