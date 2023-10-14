岡州旅厝 18日舉辦重陽祭祀大典

岡州旅厝被認為是美國現存最古老的華人墓園遺跡，去年也得到舊金山市府的認證，被列為舊金山指定古蹟。（記者王子涵／攝影）

2023年「岡州旅厝」重陽秋祭大典將定於本月18日在舊金山 列治文區林肯公園（Lincoln Park Golf Course & Clement Street）舉辦，中華總會館歷史文物委員會13日召開記者會，公布活動細節。

歷史文物委員會主任李殿邦表示，重陽秋祭進入第三年，正在與更多市府部門合作，推動祭祀活動向著更加合規化、完善化發展。「活動自5月就開始籌備，先後與公園局、交通局、消防局、當地高爾夫球場和社區組織等合作，並實地考察，確保民眾在參與祭祀活動時更加便利和安全。」

今年祭祀的流程將延續以往，但會在活動最後增加獻花環節，確保每一位參與祭祀的居民都有機會向祖先表達追思。

岡州旅厝被認為是美國現存最古老的華人 墓園遺跡，去年也得到舊金山市府的認證，被列為舊金山指定古蹟。早在1870年代到1900年代初期，該地段的公墓被用作兄弟會、退伍軍人、華人、日本人、法國人、希臘人、義大利 人及猶太人協會的墓地，1920年代初轉變為公園和高爾夫球場，在90年代高爾夫擴建期間，發現超過90多具華人遺體。

李殿邦表示，由於1906年舊金山大地震，華埠絕大部分的建築都遭到摧毀重建，而岡州旅厝墓園倖存了下來，歷史可追溯140年以上，估計仍有1萬具遺骸埋藏在這片土地下，李殿邦希望在未來能夠與其他族裔社區合作，共同追思舊金山多元社區先人的遺跡。

李殿邦提醒大家，要尊重祭祀程序，保持墓園周邊的衛生環境，並盡量步行前往，行動不便者現場有高爾夫車接送。