灣區部分地區 日環食恐被大霧籠罩 專家提醒仍要戴上防護眼鏡

舊金山灣區14日發生的日食，可能會被大霧籠罩，但專家們仍然提醒大家要戴上防護眼鏡。圖為拍攝於2012年5月20日的日環食照片。 （NASA美國太空總署）

根據CBS News報導，舊金山灣區 熱情的天象觀賞者可能會失望地發現，周六（14日）發生的日食可能會被大霧籠罩，但即使是隔著雲層，專家們仍然提醒大家要戴上防護眼鏡。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家默多克（Brayden Murdock）在談到金門大橋上滾滾而來的雲層時說，在海邊任何地方觀看日食都會特別困難。

默多克解釋說明：「一直到進入Sac Valley即沙加緬度中谷地區，你才真正有機會看到清晰的景象，」他進一步指出，冷鋒也有可能阻擋內陸地區的視線。

儘管有雲層遮擋，但他還是提醒那些滿懷希望的日食觀賞者，在沒有適當設備的情況下不要直視太陽。當地各家圖書館都將贈送數千副觀賞眼鏡。大家可以上網查找最近的地點，有關安全觀看的其他訊息可在網路http://bit.ly/eclipsesforlibraries找到。

默多克說：「這是一次日環食，意味著即使在全食地區，月球距離地球也足夠遠，它不會完全遮住太陽。你會看到火環效應，火環會灼傷你的眼角膜。」他說，「即使是陰天，你試圖抬頭看日食，只需要一秒鐘的瞥視，直射光線就會擊中你的眼睛，造成永久性傷害。」

灣區天文學家弗拉克諾伊（Andrew Fraknoi）是Foothill 學院（Foothill College）天文學系的退休系主任，現任舊金山大學（University of San Francisco）和舊金山州大（San Francisco State University）的教育工作者，他在一封電子郵件中解釋說，灣區的日食將於上午8:05開始，9:20達到最大值，10:42結束。

灣區的日環食將如默多克所描述的那樣：如一個火環，月亮的黑盤位於太陽正中。弗拉克諾伊補充說，美國大陸的其他地區將看到日偏食，其間太陽會出現一個咬痕。

弗拉克諾伊說：「這意味著被遮住的太陽在東方天空的位置相對較低，你需要在能看到東方地平線或朝東方的地方觀看。安全觀看日食的一個簡單方法是找一個普通的濾水籃，背對太陽站立，把濾水籃放在肩上，讓它在人行道上有一個投影。濾水籃上的每個小孔都會投射出一個小影子，顯示出日食的太陽。」

即使大霧確實妨礙了大多數天空觀測者在周六觀看日食，弗拉克諾伊還是敦促那些有日食眼鏡的人，在幾個月後的2024年4月8日下次日食時隨身攜帶眼鏡。「那將是一次從德州（Texas）到新英格蘭 （New England）狹長路徑上的日全食，北美大部分地區將再次看到日偏食，」他說。