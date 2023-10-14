東灣男子被控分屍同居女友 曾被川普政府宣傳為MeToo受害者

川普政府時期被宣傳為MeToo運動受害者的東灣男子羅勃茲，9月上旬被控分屍同居女友。（阿拉米達市警局提供）

今年7月20日，有民眾在東灣阿拉米達市（Alameda）海岸發現一個發出濃重死魚味的大垃圾袋，趕到現場的警察打開一看，裡面裝著一名年輕女子的殘骸，頭和手腳不知去向。

調查人員從綁著垃圾袋的封箱膠帶上提取DNA樣本，驗出兩個人的DNA，一個屬於女子巴克納（Rachel Buckner），另一個屬於其男友羅勃茲（Joseph Carl Roberts）。警方現在指控羅勃茲涉嫌用電鋸將巴克納分屍。

在巴克納的屍體被發現後，警方在一周的跟監行動中發現，羅勃茲會外出打高爾夫球，還和朋友一起吃飯、抽菸，生活沒有異樣。

9月6日，警方進入巴克納和羅勃茲同居的公寓，立即注意到明顯的犯罪痕跡，包括地毯前幾日才剛被移除，聯邦調查局的警犬在浴室、臥室和洗衣間也嗅到了屍體的氣味，於是逮捕了羅勃茲。

羅勃茲和巴克納是在舊金山 金門大學（Golden Gate University）法學院認識的，兩人交往後在東灣布利桑頓（Pleasanton）同居，後來還訂婚。他們的朋友和同學說，這是一段「有毒」的關係，導致巴克納和家人朋友斷絕聯絡，兩人去年還闖入巴克納位於聖拉蒙（San Ramon）的家，攻擊了巴克納的母親和祖母。

不過，這起駭人的殺人案背後還有其他奇怪的故事。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，羅勃茲曾被川普政府宣傳為#MeToo運動的代表性受害者。念過法學院的羅勃茲曾被選為舊金山官員，他接受包括美國廣播公司（ABC）和今日美國（USA Today）等全國性媒體的同情報導，說明自己的生活是如何被女性對他的虛假指控毀掉的。

根據報導，羅勃茲是喬治亞州人，是前海軍軍人，2005年退伍。羅勃茲表示，他退伍後在諾福克南方鐵路（Norfolk Southern Railway）當了五年列車長，後來被解雇。但諾福克南方鐵路告訴紀事報，他們沒有羅勃茲的人事紀錄。

羅勃茲2009年進入薩瓦納州立大學（Savannah State）就讀，他接受訪問時稱，他是家中第一位大學生。法庭紀錄顯示，羅勃茲曾競選學生會副主席，並加入智力競賽團隊。

根據羅勃茲的說法，他在就讀大學期間，曾遭多名女子控告性騷擾 ，但實際上是這些女子因為學生選舉問題發簡訊騷擾他。他聲稱，校方管理人員沒有詳細進行調查，並基於他是男性，對他進行性別歧視。

然而，紀事報採訪一名原告女子後發現，這名女子幾乎不認識羅勃茲，也從未對他提出過任何指控。

2017年9月，時任教育部 長狄弗斯（Betsy DeVos）在公開場合演講時，談到一名年輕的海軍退伍軍人被指控性騷擾後，幾乎失去了一切。

狄弗斯說：「這名年輕人因為一封全校性的電子郵件被停學，說他對校園安全構成威脅。他因此感到沮喪、失去希望，罹患憂鬱症，並曾試圖結束自己的生命。」

羅勃茲9月上旬被當局指控殺害和肢解巴克納，但羅勃茲不認罪，他目前被羈押在都布林（Dublin）的聖他利達監獄（Santa Rita Jail）。