「光輝的十月」繪畫比賽 頒獎

北加州中文學校聯合會主辦「光輝的十月」國慶繪畫比賽，10月7日舉辦頒獎典禮，圖為所有獲獎學生。（主辦單位提供）

北加州 中文學校聯合會主辦「光輝的十月」國慶繪畫比賽，10月7日南灣國慶升旗典禮後，在聖他克拉拉縣府辦公大樓前舉辦頒獎典禮，將為期五周的活動畫上完美的句點。

北加 州中文學校聯合會表示，這次繪畫比賽共收到80多件作品，依年齡分爲幼童、兒童和青少年三組，以歷年國慶活動與僑民自己家庭聚餐慶祝活動為題材，每位同學都挑選了他們參加過的國慶雙十活動來作畫，天真活潑地記錄了精采的活動與心情。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑致詞時表示，感謝北加州中文學校聯合會在這些年舉辦雙十國慶繪畫比賽， 讓海外長大的下一代發揮創意，畫出心目中光輝的雙十國慶。

每組前三名及佳作的同學都獲得禮卡與獎狀，中華航空公司特別贈送每組第一名的同學華航飛機模型，獲獎的同學與家人都相當高興。

「光輝的十月」國慶繪畫比賽得獎名單如下：

「幼童組」

第一名 賀尊Nathan Ho 愛飛揚中文學校

第二名 張鈞雅Ella Cheung 愛飛揚中文學校

第三名 Glay Xu 愛飛揚中文學校

佳作 陳凱麗Kaylie Chen 愛飛揚中文學校

「兒童組」

第一名 柳舜曦Mason Liu 愛飛揚中文學校

第二名 柳霽玹Evan Liu 愛飛揚中文學校

第三名 廖艾霖Allie Liao

佳作 鄺健華Adrian Khong 博愛中文學校

佳作 張緯琪Jonathan Cheung 西谷中文學校

佳作 周子晴Sunny Chou 麥奇小子教育中心

佳作 黃科美Louisa Oswan 博愛中文學校

「青少年組」

第一名 黃科麗Chloe Oswan 博愛中文學校

第二名 王以勝Ethan Wang 愛飛揚中文學校

第三名 蔡秉蓁Aerin Tsai 慈濟中文學校

佳作 張綺琪Joyce Cheung 西谷中文學校

佳作 鄺恩華Ignatius Khong 博愛中文學校