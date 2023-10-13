雙十國慶盃壘球賽 三上三下隊獲甲組冠軍

閉幕及頒奬圓滿結束後，會長陳勝銘(中左)與副會長邱博文副會長、甲組冠軍三上三下隊(左前)、亞軍球人隊(中右)、季軍神鷹隊、及台大校友隊合照留念。（主辦單位提供）

為慶祝中華民國 建國112年，由海華棒壘球協會主辦，金山灣區 華僑文教中心協辦，中華民國僑委會贊助的第34屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽，9月9日起每周六在聖荷西市Santana Park、每周日在Calabazas Park舉行，賽程從上午10時到下午4時，全程共計四個周末、八天的比賽，終於在10月1日圓滿結束。

本屆分為甲及準甲二組，共計有鷹 (Falcons)、球人隊(Ballers)、台大校友隊(Taida)、台客老虎A隊(Tigers A)、台客老虎1隊(Tigers1)、史丹福大學 紅雀隊(Cardinals)、三上三下隊(3U3D)及流浪者第一棒聯隊(DAB)等八隊，近100多名球員參加。初賽八隊採單循環(Round-Robin)後，按積分，再分為甲組及準甲組決賽，初賽28場，決賽八場，總計比賽36場。

參賽球隊成員大部分來自台灣第一代及第二代子弟兵、東南亞僑胞及少部分主流組成。多數為矽谷高科技工程師、經理等。全部八隊原來按實力分為三級，經多年的比賽及磨練，實力拉近，大致分為二等級。賽後各球隊並對主辦單位、協辦單位文教中心、及贊助單位僑委會均表達謝意。經過四周熱烈鏖戰，決賽最後成績為甲組冠軍三上三下隊、亞軍球人隊、季軍神鷹隊、第四名則為台大校友隊。

準甲組名次分別為冠軍流浪者第一棒聯隊、亞軍史丹福大學紅雀隊、季軍台客老虎A隊、第四名台客老虎1隊。

閉幕儀式由海華棒壘球協會陳勝銘會長主持頒獎，副會長邱博文、冠軍三上三下隊長Mike Le、球人隊隊長San、神鷹隊隊長Allen Tang及台大校友隊隊長劉傑克共同觀禮。