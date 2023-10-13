紐森否決工人健康安全法案 家庭工人聯盟集會抗議

家庭工人聯盟成員集會示威。（記者楊逸辰╱攝影）

家庭工人聯盟12日在舊金山市府辦公大樓厄爾沃倫大廈集會抗議，反對州長紐森 否決了參議會第686號法案（SB 686），即工人健康安全法案。抗議者指出，這項法案給家庭保母、護工、清潔工等帶來保障，本應終結加州 職業健康安全法一直以來不把家庭工人算在其保護對象範圍內的局面，但是卻被紐森否決。

「萬千的家庭工人被州長忽視，許許多多的有色移民女性面臨的不平等環境就這樣被繼續下去，」加州家庭工人聯盟創始人之一卡斯特拉諾斯（Guillermina Castellanos）在集會上說，「這，簡直就是可恥！」

紐森在否決SB 686的聲明中表示，該法案的通過會令家庭雇用的員工和普通企業雇用的員工被視為相同，而他認為雇用家庭工人的家庭不應該被視為一般企業。這引起了家庭工人聯盟的強烈反對。

「家庭工人也一樣容易受傷，」卡斯特拉諾斯説，「拿我自己來說，2012年那會兒，我為了保護一個八歲女孩不在浴缸中跌倒而受傷。她個頭不小，完全依賴我幫她洗澡。她差點在浴缸裡滑跤，我把她托住，但我卻嚴重地受傷了。」醫生告訴她，她的肌肉撕裂了。她從家庭雇主那裡得到了一張300美元的支票 ，從此以後她三個月都無法工作並且毫無收入補貼。這段經歷正是她當年決定開始為家庭工人們爭取權利的原因。

家庭工人聯盟創始人卡斯特拉諾斯（右）演講。（記者楊逸辰╱攝影）

州長否決家庭工人權利相關的法案並非首例，2020年的參議會第1257號法案，也是目的為家庭工人的健康和安全作出保障的法案，當時也被紐森否決。但他之後簽署了2021年的第321號法案，來為家庭工人設立一個建議委員會，為加州職業健康安全部門提出關於家庭工人權益的意見。

抗議人士說，今年的SB 686正是建議委員會推薦的法案，而且獲州議會支持，卻還是被紐森所否決。