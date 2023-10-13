舊金山赤字恐達5億 市長擬砍3%年中預算 促各部門節約

今年7月底，布里德在舊金山市政廳內簽署了146億元年度財政預算，創歷史新高，其將公共安全放首位。（記者李怡╱攝影）

因舊金山 的財政赤字嚴峻，市長布里德日昨致函市府各部門，建議削減年中預算 至少3%，並要求各部門採取節約成本措施。

目前市長預算團隊正與市主計長辦公室以及預算和立法分析師合作，在下個月將發布更詳細的財務預算措施，並在12月發布具體實施細則。

布里德在11日致各部門負責人的信中寫道：「舊金山經濟仍處於復甦之中。在推動城市前進的過程中，市政府各部門必須適應不斷變化的環境。舊金山在聯邦緊急事務管理局報銷疫情期間產生的費用方面經歷了嚴重延誤，醫療保健費用上漲的速度又比預期快太多。本市不能等到明年再開始解決不斷增長的結構性赤字，預計僅2025-2026財年的赤字就會達到5億元。」

通常各部門解決預算赤字的方式包括：限制現有計畫的擴展、暫停尚未啟動的合作項目、取消一些空缺職位招聘、支持資金和支出基金的抵消、嚴格審查採購流程，嚴格審查市政府項目承包商、削減表現一般的市府項目，停止更新電子和辦公設備等。

今年7月底布里德簽署了舊金山146億元的年度城市預算，創下歷史新高。預算優先考慮公共安全、無家可歸者、行為健康服務以及支持恢復舊金山市區經濟，同時消除巨額赤字。

當時在簽署會議上布里德說：「這次公布的預算將為城市繁榮奠定基礎。透過市府各部門和社區合作夥伴的持續努力和協作，將推動舊金山向前發展，繼續專注於為世界遊客和當地居民提供清潔安全的城市環境、推動城市經濟復甦、應對芬太尼危機、提升市民就業 、增加可負擔性住房建設等，創造美好舊金山的未來。」

市長辦公室發言人說：「本次年中預算削減反映出舊金山面臨收入的不確定性。為謹慎起見，市長已指示預算人員立即與各部門合作應對，而不是等到下一個預算流程。這樣才會有更強大的基礎，應對未來的挑戰。」