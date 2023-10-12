我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

亞裔脫口秀演員黃西 10/21灣區登台

記者徐蓓蓓╱灣區報導
黃西灣區演出海報。（主辦方提供）
黃西灣區演出海報。（主辦方提供）

黃西（Joe Wong）是著名亞裔脫口秀（單口喜劇）演員，他曾在大衛萊特曼（David Letterman)、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）、艾倫（Ellen）的脫口秀等著名電視節目中多次表演。他在第66屆白宮記者年會晚宴上的表演成為當時頭條新聞，對時任副總統的拜登的調侃更是成為經典；2018年，他被收錄進「第一代移民：36個讓美國偉大的有開創精神的移民和難民（First Generation: 36 Trailblazing Immigrant and Regugees Who Make America Great)」。本月21日（周六），黃西將在南灣與粉絲見面。

提起自己的喜劇生涯，黃西多少有些無心插柳的感覺，雖然從小喜歡幽默，也有天分，但他其實是化學專業出身，在德州萊斯大學獲得生化博士學位之後一直在實驗室工作。

2000年他搬到麻州，在劍橋一家跨國基因製藥公司的實驗室做科研，除了工作壓力大，黃西還看到有同事被不公平對待，遭到解雇。心情不佳的他常常去看波士頓當地的脫口秀演出，看完後感到輕鬆愉快，一周心情都不錯；過了一段時間，黃西花了100多元報名一個八節課的脫口秀培訓班，還因為加班而錯過了畢業演出。

黃西表示，波士頓的脫口秀土壤非常豐厚，酒吧通常都有演出機會。他的初次登台就是在一家體育酒吧，酒吧裡電視屏幕上正在直播體育賽事，觀眾邊喝邊聽，有的已然微醺，幾個初出茅廬的脫口秀演員輪番上陣，每人講五分鐘。黃西講完自己的段子，正在忐忑觀眾的反應，豈料一個大漢走過來，很友善的說：「哥們，我猜你說得挺搞笑，但我真的沒有聽懂。」

在06年的波士頓戲劇節上，黃西獲得了萊特曼秀製片人的關注，在此後兩三年內雙方一直在溝通演出事宜，有人勸他放棄：「想上萊特曼秀的人很多，真正能上的沒幾個。」恰巧，柯貝爾秀也向他遞來橄欖枝，萊特曼秀怕被搶掉黃西的電視首秀，當即決定簽約。

人們常常好奇，黃西那些令人捧腹的段子都是哪裡來的？他說，自己的創作過程其實很隨意，開車等紅燈的當口，有可能就有個段子從腦子裡冒出來。只有被邀請在白宮記者年會晚宴演出那次，他有坐下來仔細準備底稿：「我平時很少講政治類的段子，但考慮到這次的觀眾，我專門寫了一些。」

豈料演出大獲成功，黃西對美中文化、移民身分的調侃，甚至他那口音濃重的英語都成為了經典；然而，這些輕鬆好笑的段子，來源並不都是美好的經歷。移民生活的酸甜苦辣，在黃西的表演裡，雲淡風清，沒有抱怨、沒有憤懣，有的是理解、寬容、智慧和幽默的調侃。

然而疫情期間，仇恨事件的頻發，不僅出現在媒體報導、統計數據中，也發生在黃西身邊，這讓他憂慮，也促成了他最新脫口秀的誕生。如果說「幽默是最好的武器」，黃西可能就是拿起這武器與仇亞情緒作戰的勇士。

本月21日（周六），黃西將帶著他的最新脫口秀作品「這個亞裔討厭仇亞（This Asian Hates Asian Hate)」，來到灣區Smithwick Theatre，用幽默捍衛亞裔的尊嚴。

黃西和太太金妍在白宮記者年會演出後與拜登合影。（受訪者提供）
黃西和太太金妍在白宮記者年會演出後與拜登合影。（受訪者提供）
黃西在艾倫秀上。（受訪者提供）
黃西在艾倫秀上。（受訪者提供）
黃西白宮記者年會晚宴演出現場。（受訪者提供）
黃西白宮記者年會晚宴演出現場。（受訪者提供）
著名脫口秀演員黃西21日來灣區演出。（受訪者提供）
著名脫口秀演員黃西21日來灣區演出。（受訪者提供）
黃西其實是化學專業出身。圖為他在實驗室工作。（受訪者提供）
黃西其實是化學專業出身。圖為他在實驗室工作。（受訪者提供）

移民 亞裔 波士頓

上一則

黃仁勳：我喜歡過往每份工作 包括掃廁所

下一則

灣區建設經濟適用房 將申請1000萬資金補助

延伸閱讀

亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇
紐約客談／市長的拉美行能勸阻移民嗎？

紐約客談／市長的拉美行能勸阻移民嗎？
未能扭轉川普政策 邊境無證客施政成拜登最大負債

未能扭轉川普政策 邊境無證客施政成拜登最大負債
甚至奉行川普手法 邊境移民施政已成拜登最大潛在負債

甚至奉行川普手法 邊境移民施政已成拜登最大潛在負債
波蘭總統：以巴衝突分散對烏戰關注 增歐洲移民壓力

波蘭總統：以巴衝突分散對烏戰關注 增歐洲移民壓力

熱門新聞

一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23
中領館遇襲案已交由由聯邦調查局、國務院外交安全局以及舊金山警察局協同調查。（記者李怡╱攝影）

襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

2023-10-10 21:25

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫