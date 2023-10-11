金山最賺錢停車收費器 年收1.7萬

舊金山停車收費器收入差距大，最賺錢的是Pierce Street上一個鄰近藝術宮的收費器。（美聯社）

舊金山 Pierce Street 3216號，離藝術宮（Palace of Fine Arts）、普利西迪歐（Presidio）和海港區公園（Marina Green）僅咫尺之遙。這裡是個停車的好地方，起碼這裡的停車收費器收入是這麼顯示的。

根據舊金山標準報（Standard）對舊金山停車收費器交易數據的分析，Pierce Street和Lombard Street交叉口附近的一個停車收費器，過去一年收入超過1萬7000元，成為舊金山收入最高的停車收費器。

舊金山停車收費數據顯示，這個地區周間的停車費為每小時10元，周六中午到下午3時為每小時10.75元，停一整個周末則為82元。Pierce Street的超級吸金能力為舊金山帶來豐厚進帳，光是Pierce Street位於Lombard和Chestnut之間的15個停車收費器，過去一年總收入就將近18萬6000元。

奇怪的是，同一街區還有一個有116個停車位的停車場，停12小時只要19元。

分析顯示，從2022年9月26日到2023年9月26日，舊金山約2萬3000個停車收費器的總收入為5170萬元。自2017年實施需求彈性定價（demand-responsive pricing）以來，舊金山一些停車收費器每小時費率已調漲超過兩位數百分比。

舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）表示，舊金山大部分停車收費器的收費時間為周一到周六的上午9時到晚上6時，部分高需求地區周日也會收費。

數據還顯示，舊金山過去一年收入最高的停車收費器主要分佈於海港區和太平洋崗區（Pacific Heights），大部分收費器的年收入都超過五位數；其次是金融區，尤其是鄰近Embarcadero的地區，收費器的年收入有數千元。南市場街區和米慎區的收費器收入明顯較少，一些收費器的交易不足100元。