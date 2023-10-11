我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

金山最賺錢停車收費器 年收1.7萬

編譯組／舊金山報導
舊金山停車收費器收入差距大，最賺錢的是Pierce Street上一個鄰近藝術宮的收費器。（美聯社）
舊金山停車收費器收入差距大，最賺錢的是Pierce Street上一個鄰近藝術宮的收費器。（美聯社）

舊金山Pierce Street 3216號，離藝術宮（Palace of Fine Arts）、普利西迪歐（Presidio）和海港區公園（Marina Green）僅咫尺之遙。這裡是個停車的好地方，起碼這裡的停車收費器收入是這麼顯示的。

根據舊金山標準報（Standard）對舊金山停車收費器交易數據的分析，Pierce Street和Lombard Street交叉口附近的一個停車收費器，過去一年收入超過1萬7000元，成為舊金山收入最高的停車收費器。

舊金山停車收費數據顯示，這個地區周間的停車費為每小時10元，周六中午到下午3時為每小時10.75元，停一整個周末則為82元。Pierce Street的超級吸金能力為舊金山帶來豐厚進帳，光是Pierce Street位於Lombard和Chestnut之間的15個停車收費器，過去一年總收入就將近18萬6000元。

奇怪的是，同一街區還有一個有116個停車位的停車場，停12小時只要19元。

分析顯示，從2022年9月26日到2023年9月26日，舊金山約2萬3000個停車收費器的總收入為5170萬元。自2017年實施需求彈性定價（demand-responsive pricing）以來，舊金山一些停車收費器每小時費率已調漲超過兩位數百分比。

舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）表示，舊金山大部分停車收費器的收費時間為周一到周六的上午9時到晚上6時，部分高需求地區周日也會收費。

數據還顯示，舊金山過去一年收入最高的停車收費器主要分佈於海港區和太平洋崗區（Pacific Heights），大部分收費器的年收入都超過五位數；其次是金融區，尤其是鄰近Embarcadero的地區，收費器的年收入有數千元。南市場街區和米慎區的收費器收入明顯較少，一些收費器的交易不足100元。

舊金山

上一則

黃仁勳：這一波科技浪潮 才剛開始

下一則

經銷商：汽車市場明年1月底崩盤

延伸閱讀

佩斯金回應舊金山中國領事館被車撞事件 稱涉事司機是華裔

佩斯金回應舊金山中國領事館被車撞事件 稱涉事司機是華裔
金山華埠國父紀念館 舉辦雙十國慶大會

金山華埠國父紀念館 舉辦雙十國慶大會
襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民
輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標
舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查

舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查

熱門新聞

一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
中國駐舊金山總領事館。（中新社資料照片）

舊金山中領事館遭車衝撞 總領館：嚴厲譴責、敦促美方保障使館安全

2023-10-09 21:30

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論