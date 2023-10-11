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民調：全美長者對變老感覺良好

記者徐蓓蓓／南灣報導
關於健康老去的全美民調顯示，很多長者對於變老感覺良好。（美聯社）
關於健康老去的全美民調顯示，很多長者對於變老感覺良好。（美聯社）

最近熱議話題中包括不少關於年齡的。比如剛剛去世的參議員范士丹，或者拜登總統比川普年長這件事有沒有影響到他競選總統的資格等。

在少數族裔傳媒（EMS）日前舉行的「流金歲月」（The Many Stages of Elderhood: What Americans Don't Get About Growing Old）論壇上，舊金山大學老年醫學教授阿蘭森 （Louise Aranson) 表示，如何談論和書寫衰老很重要。「人們常常說，吃藍莓和羽衣甘藍你就永遠不會老，或是熱中於討論那些不同尋常的老人的事例，比如在100歲的時候跑馬拉松。」他說，「可是當我們看到這些事例的時候，我們就會說『那不是我。』不管這些老人有什麼成就，我們會覺得說『我幹不了這個，他們跟我不一樣』。」

「藍莓和羽衣甘藍給我們的錯覺是，你可以不會變老或是不去死去。但特殊的老人事例會讓我們覺得，美好老去對普通人來說是遙不可及的，」阿蘭森說。

阿蘭森指出，另一個她不喜歡的意象就是「銀髮族海嘯（Silver Tsunami，意指嬰兒潮一代的老化）」。「想想看，海嘯有什麼好處？沒有。海嘯摧毀生命、國家、地區。這一意象同時還暗示老人都是一樣的，這肯定不對，」她說。80多歲的佩洛西穿著高跟鞋在國會大廳裡跑來跑去，但也有人坐著輪椅待在養老院裡。隨著年齡的增長，人與人之間能力的差異逐漸拉大。「銀髮族海嘯」的說法把長者和年輕人對立起來，「而實際上從出生開始，我們都同在老化的過程中。」

她表示，現在人們常說，「70歲是新的50歲」。實際並不是這樣。任何經歷過50歲和70歲的人都知道，這兩個年紀是不同的。這句話真正的意思是，現在70歲可以比過去更健康，確實如此。但說年齡不重要，就不符合實際情況了。

阿蘭森表示：「我想說，前半生你在山的一側，後半生你在山的另一側。不同的位置有著不同的價值，但是都是有價值的。」

人們熱中於談論「抗老化」，而唯一能真正停止老化的，即是死亡。人們常說「如果你有更大的胸，你就不老」，或是「如果你重新分配你的脂肪，你就不老」。阿蘭森說，「現在甚至年輕人也開始做這些美容項目。人們在這些項目上的花費甚至超過了老人照護方面的花費。由此也不難管窺我們是一個怎樣的社會。」

但關於健康老去的全美民調顯示，很多長者對於變老感覺良好。對於年齡在50到80歲之間人群的調查顯示，88%的人感到可以更輕鬆做自己，80%的人很有目標，67%的人對年老持積極態度，還有65%的人認為他們的生活比之前想像的要好。

加州老化委員會」執行委員會主席布朗(Cheryl Brown)說，已故的巴特勒（Robert Butler)博士給她很多啟發，也是最早將衰老和種族聯繫起來的先驅。

布朗表示，區分「公平」和「平等」很重要。「公平」指的是人們根據他們的個人需求被區別對待，沒有一個普遍適用的方法。這是一個關鍵的概念，特別是在「老化」的語境下，每個人特殊的需要最重要。

降低銀髮族失智風險，運動時可搭配「這類訓練」。（World Gym提供）（典藏搜...
降低銀髮族失智風險，運動時可搭配「這類訓練」。（World Gym提供）（典藏搜圖）

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