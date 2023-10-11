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美全職上班族出勤成本 月花1020元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
每周五天到辦公室的員工，每月花費約1020元出勤成本。（取材自洛杉磯市臉書）
每周五天到辦公室的員工，每月花費約1020元出勤成本。（取材自洛杉磯市臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，視訊會議公司貓頭鷹實驗室（Owl Labs）日前發布年度「工作狀況」報告發現，全國約有66%員工每周往返辦公室五天，即全職在辦公室工作。這些員工要付出高昂的上班成本，平均每日花費51元，包括午餐16元、通勤費14元、早餐和咖啡13元，停車費8元等。

平均而言，養寵物的員工每月支出比其他人多20元，使他們每日支出達71元。報告也指出，每周上班五天的員工，每月花費約1020元出勤成本，採用混合上班（部分時間在家，部分時間去公司）員工，平均每月在辦公室出勤成本花費408元。

貓頭鷹實驗室執行長偉斯普（Frank Weishaupt）表示，毫無疑問，如今在辦公室工作成本比疫情前高得多。為應對面對面工作帶來的成本，員工要求雇主提供更多福利激勵措施，如更高的工資支付通勤費，更好的職業機會等。

報告稱，若公司不做出讓步，約4%受訪員工表示可能會辭職，42%員工表示，可能會找另一份在工作地點和時間上更靈活的工作。

該研究針對全國2000名全職工作者進行調查，52%為男性，48%為女性。完整報告可上https://owllabs.com/state-of-hybrid-work/2023。

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