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聖他克拉拉縣農產品去年達3.59億元 苗圃、蘑菇續領跑

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣有很好的農業傳統。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣有很好的農業傳統。（記者徐蓓蓓／攝影）

「聖他克拉拉縣2022年農作物報告」顯示，縣農業產品價值去年增長到3億5900萬元，其中超過三分之一來自苗圃和蘑菇種植。「農作物報告」提供了本地區多樣化農業產業一年來的一個快照。其中特別提到本地亞洲蔬菜生產商，他們的產品大多數都被灣區居民消費。

本年度的報告記錄了聖縣農民對本地區甚至國際食物體系的貢獻，以及他們種植的食物最終的歸宿。

總體而言，全縣農業產品價值增長5.6%，達到將近3億5900萬元。苗圃作物依然是全縣最有價值的作物類型，增長有5%接近1億1500萬元。苗圃作物涵蓋種類廣泛，包括蔬菜苗、果樹、花壇植物，玫瑰和灌木，以及多肉植物。

蘑菇是全縣排名第二最有價值的作物，增長有9%達到8700萬元。得益於良好的氣候條件和農民低能耗種植蘑菇的能力，聖他克拉拉縣目前是美國最大的蘑菇種植地之一。

過去一年也是番茄種植的好年景。新鮮蕃茄總價值增長了70%，達到1690萬。與此同時，加工番茄產量翻了一倍還多，從290萬增長到600萬。

代表第一選區，也是本縣大部分農業地區的縣議員阿里納斯(Sylvia Arenas)說：「農業將繼續作為本地的經濟文化的基石而存在。」

「農業產業是聖他克拉拉縣的重要組成部分，提升了我們的生活質量，也讓我們的社區更加可持續，」阿里納斯說，「在南灣種植食物讓我們的經濟和環境受惠，提升了我們的健康和福祉,讓我們面對氣候變遷更加有韌性。同時，作為政策制定者，我致力於支持聖塔克拉拉縣可持續農業的發展。在農作物價值不斷增長之時，我們慶祝各位農場主和農業工人的辛勤工作、創造力，堅韌和執著。因為他們，這一切成功才成為可能。」

「聖他克拉拉縣生產的食物為本地居民和全球各地的人提供營養和享受，」縣農業委員戴維尼（Joe Deviney)說,「南灣的農牧場主支持著我們的社區，支撐著地區經濟，也支援著更廣大的食物體系。」

「2022年作物報告」著重提到了本地亞洲蔬菜生產商，他們的產品大多數都被灣區居民消費。這既顯示了本地龐大的亞裔社區的消費需求，同時或也表明亞洲蔬菜正逐漸受到主流社區民眾的接受。

蔬菜 灣區 亞裔

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