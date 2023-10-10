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金山警方閃電抓捕 逮9人盜竊

記者李怡╱舊金山報導

舊金山警察局9日表示，在舊金山購物中心（San Francisco Centre）的一次「閃電戰」逮捕行動中，抓捕了九名涉嫌入店盜竊者，這是舊金山警方遏制有組織零售盜竊的最新行動。

這次的逮捕行動是基於在今年9 月，州政府向警局撥款1530 萬元，用於支持警局向百貨公司、購物中心和藥房派遣警員以抓捕零售盜竊犯。

據舊金山警察局發布的消息表示，上周二(3日)晚上的閃電抓捕行動，是由穿制服的和便衣警察、店工作人員，以及中央指揮部協同作業，以監視並逮捕了竊賊。 警局在一份聲明中肯定了計畫的成功。 截止到目前，舊金山警方已追回價值數千元的被盜商品，包括9 月22 日警方逮捕了三名慣偷嫌疑人時，查獲的價值10 萬元的商品。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）表示：「這些零售犯罪不僅對城市的商業和當地經濟造成毀滅性打擊，零售竊盜還頻繁升級為暴力犯罪。」列治文區內發生的入店盜竊，導致盜竊者將店主毆打致死的悲劇。 未來這些突擊執法行動，將於全市多地部署，以有效防止有組織的零售竊盜繼續破壞社區安全。

居民趙振源表示：「現在幾乎全國零售商都面臨店內犯罪率上升的問題，從個人的順手牽羊，到組織化的大規模盜竊都有。盜竊組織甚至可以把整個貨架的產品，搬到一件不剩。 他們分工精細，在特定地點竊取特定物品，或在不同店內竊取同一類物品，再透過黑市銷贓，被偷的東西通常在網上，或周圍獨立小店和街頭集市上出售。 還有青少年在社群媒體上曬出戰利品，進行比較。是到了警察要嚴厲抓捕的時候，不然社會風氣都變了。 」

零售業貿易組織全國零售聯合會（NRF）統計顯示，2021年零售業因盜竊而損失的金額達到945億元，高於2020年的908億元。並直指這種組織化犯罪架構非常複雜， 涉及地方、州、全美和跨國組織。它們不僅在商店裡偷竊，而且滲入整個供應鏈，遍及碼頭、卡車、船運、集裝箱、鐵路等。

舊金山 零售業 暴力犯罪

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