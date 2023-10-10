諾布山纜車事故 6人受傷送醫

舊金山諾布山發生纜車事故，造成六人受傷住院治療。（電視新聞截圖）

編譯組╱舊金山 9日電

據舊金山紀事報（Chronicle）報導，周一（9日）在舊金山諾布山（Nob Hill）發生的纜車事故，造成六人住院治療。

舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）發言人稱，事故發生在下午12時37分左右，一輛纜車在諾布山下行至Washington街和Taylor街時突然緊急停車，以避開一輛黑色豐田 Prius轎車的阻擋，導致多人受傷。

現場的消防局發言人埃利亞斯（Mariano Elias）說，有6人被送往醫院，14人接受了檢查。被送往醫院的傷者中有一名孕婦。官員們說，所有傷者均為輕傷。

執法人員正在搜尋那輛Prius轎車。纜車的緊急斷裂裝置基本上將纜車焊接在軌道上，下午 1時45分之後，纜車才得以脫開。

從洛杉磯 來探親的希門尼斯（Wanda Jimenez）說，她 77 歲的姨媽和表親在事故中受傷，被送往St Francis醫院。

希門尼斯說：「我們從洛杉磯趕來，準備一起度假，現在卻被送進了醫院。我們有點擔心我姨媽。她已經 77 歲了，這才是最可怕的。」

希門尼斯說，當纜車司機開始對著一輛坐在山下軌道上的汽車多次搖鈴時，她正在欣賞諾布山的美景。「當我們越來越近時，那輛車還在中間，他拉了一下緊急剎車，」希門尼斯說，她當場被甩到了一邊，撞到了她的丈夫。她說，她的腿受了傷，丈夫的背部受了傷。