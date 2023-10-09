屋崙周末3.5小時內連爆4槍案 5人受傷

屋崙7日晚間短短三個半小時內爆發四起槍擊事件，造成五人受傷。圖為屋崙街頭的警車。（本報檔案照）

屋崙 警方稱，7日晚間短短三個半小時期間，屋崙爆發四起槍擊 事件，造成五人受傷。其中一名受害者為16歲少女。警方表示，初步觀察，四起槍擊事件互不相關。

上周末7日第一起槍擊事件爆發於晚間7時53分，事發地點為屋崙北區聖保羅大道（San Pablo Avenue）5900街區，共有兩人受到槍傷，其中一名受害人為36歲屋崙青年，當他走出附近一家酒店時，一名男子突然對他開槍，受害人身中數槍；開槍者則於警方趕至現場前開車逃遁。

警方表示，一名34歲的El Sobrante青年當時前往事發地點附近一家餐館領取外帶，走出餐館後，被流彈射中腿部。警方表示，兩名傷者目前住院治療，情況穩定，警方目前仍調查槍擊事件動機。

警方表示，同日晚間10時40分，一名16歲少女於屋崙23街與電報街交會處，遭過往飛車車內槍手開槍射中腳部。

根據屋崙警方，當時受害少女剛開完派對，從派對現場走出，附近聚集一群人，突然一輛飛車駛近，車內人士舉槍朝這群人發射子彈，唯一中彈傷者就是這名少女。目前此少女住院治療中，情況穩定。警方在調查歹徒是否針對這名少女而來，歹徒尚未落網。

另外一宗槍擊事件爆發於屋崙市區Webster街3900號街區，當時一名50歲婦女走在街上，突然一輛飛車逼近，車內人士舉槍射擊，槍彈從她的臉部擦過。目前受害人於醫院治療，情況穩定。

警方表示，該槍擊事件爆發前數分鐘，這名受害婦女在附近加油站 與某人發生口角。警方認為，飛車開槍射擊歹徒與這名與受害人發生口角人士有關。

另外一名57歲男子晚間7時30分於屋崙西區Mandela Parkway與13街交會處遭人開槍。受害人目前住院治療，犯案動機尚不明。

屋崙警方呼籲知情人士聯絡510-238-3426。破案獎金單人槍傷案為5000元，雙人槍傷案為1萬元。