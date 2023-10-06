關心矽谷女性精神健康 史丹福童慧琦教你說「不」

童慧琦關愛矽谷女性精神健康。（受訪者提供）

童慧琦是史丹福大學 精神和行為科學系臨床副教授，美中心理治療研究院「Girls4Girls」項目發起人。她關注矽谷 女性，尤其是亞裔女性的精神健康，在長期的治療和教學生涯中積累了不少經驗。

童慧琦說，她接觸到的矽谷女性往往為兩大類問題所困擾。第一類是與工作相關的煩惱，例如辦公室政治，與同事或上司的溝通問題。東方女性很多都比較隱忍，在遇到讓自己不舒服的情境時，很難直接地去表達自己的真實感受。但是隱忍到一定程度就會爆發。爆發的形式有時候是爭吵，而有的時候就是直接辭職。這兩種形式都比較極端。但是在爭吵和辭職中間，「其實是有很多空間，讓人家知道她們對某一件事情的看法。」

「我有一位病人，說她的經理會不斷地給她加新的任務，因為她的任務做得很好，很高效。人家要花四個小時的事情，她兩個小時就搞定。但經理不斷加新的東西給她，讓她份內的工作越來越多。她卻沒有辦法說『你給我加新的東西可以，但你要把我舊的東西拿走。』她就會壓力很大。」

「在工作場合，怎樣以合適的方式溝通需求很重要。」別人並不是一定要針對你，有可能他們並不知道。如果你一直接受，說『好、好，』別人會不知道你的界線在哪裡。所以要溝通，畫定界線。」童慧琦說，「我和她練習正念溝通（mindful communication），效果非常好。病人後來說，『原來他們不知道我是怎樣想的，我和他們溝通後他們就會知道。』」

第二類問題主要與家庭相關，特別是有孩子的家庭。「科技大廠的女性一方面全職在外工作，另一方面家裡大多數的家務還是要自己做。這牽涉到怎麼樣來和伴侶溝通這件事。」

而未婚的女性也會有壓力，「怎樣約會，怎樣使用約會軟件，怎樣識別合適的人，怎樣避免以太衝動的方式交友，是很多28、9歲的女孩子特別關注的問題。因為她們會覺得30歲是一個界線。」

童慧琦說：「這些現實生活中的問題，往往可以回溯到她們的成長過程。慢性抑鬱不一定有很嚴重的症狀，是一種長期的不開心、焦慮和缺乏安全感。聯繫到她們成長經歷，往往會有一個非常苛刻的媽媽，和比較疏遠的爸爸。」

童慧琦說，今年早些時候歌手李玟 自殺的消息傳出後，「谷雨書苑」找到她，希望能舉辦女性精神健康方面的活動。但她並不了解李玟的具體情況，不想用猜測性的方式加入討論，也不希望蹭新聞的熱度。

和主辦方商討後，童慧琪決定在10月10日「世界精神衛生日」之前的周末與社區分享一些精神衛生知識。自己因為在工作中接觸了不少科技公司的華人女性，發現近來抑鬱症的案例特別多，所以計畫舉辦這次活動，專注於關愛矽谷女性的心理健康。

谷雨書苑「自我關愛，平衡生活：硅谷女性精神健康講座與交流」，訂於7日下午3時至5時在山景城Klein Park舉行。只限女性參加。