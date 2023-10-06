育世博聘諾貝爾獎得主當顧問 將進一步運用「點擊化學」

由台裔博士楊育民、博士蕭世嘉（右）2017年共同創立的育世博公司，專注研發新世代癌症細胞免疫療法，聘請2022年諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi（左）擔任首席科學顧問。（育世博公司提供）

專注研發新世代癌症 細胞免疫療法的育世博公司18日表示，聘請2022年諾貝爾獎 得主Carolyn Bertozzi擔任首席科學顧問。Carolyn Bertozzi在點擊化學（click chemistry）的研究，是育世博核心技術建立的科學基礎，她的專業知識，將支持育世博持續發展疾病治療的創新方法。

這項任命已於9月13日在舊金山灣區舉行的育世博年度研討會上慶祝，許多大藥廠成員、專業投資人與學術界專家皆參與盛事。

Carolyn Bertozzi於2022年獲得諾貝爾化學獎，是基於一種新型的「點擊化學」，又稱為生物正交化學。這種革命性的方法，利用生物正交反應，將點擊化學應用於活體細胞，可在活體內進行，與細胞功能無縫結合，且不干擾細胞的正常功能。

她的研究推進了更多的科學應用，能用於細胞生物學研究，追蹤生物性反應，並更有效地改善了對癌症的疾病專一性。Carolyn Bertozzi是史丹福大學化學系教授，同時也是Howard Hughes醫學 中心的研究員，她是美國國家科學院、美國國家醫學院和美國國家發明家學院的成員，並擔任重要領導人推動治療各種疾病創新方法發展，包括癌症治療。

育世博執行長蕭世嘉表示，很榮幸能邀請到Carolyn Bertozzi參與，進一步推進臨床試驗項目，他在免疫細胞療法方面的早期研發經驗，促使抗體細胞連結（ACC）技術平台的發展，正始於Carolyn Bertozzi的實驗室，公司致力於推進細胞新藥用於實體腫瘤和血液癌症治療的產品線，非常高興能夠得到她的支持。

Carolyn Bertozzi也對此表示，育世博透過導入抗體細胞連結的技術，正在改變當前細胞療法開發的方式，育世博團隊顯然將對治療疾病的領域產生重大影響，期待與團隊一起工作，並一同努力推進取得重大進展，最終目標是為病患改善現有的治療選擇。

作為首席科學顧問，Carolyn Bertozzi將帶領育世博科學顧問委員會，引導公司的科學進展並根據其相關經驗提供見解，科學顧問委員會包括免疫學專家和創新治療策略的先驅等。

育世博生物科技公司是由台裔博士楊育民、博士蕭世嘉2017年共同創立，公司位於台北與美國舊金山灣區，是一家致力研發新世代癌症細胞免疫療法的公司，以核心技術平台「抗體-細胞連結技術（ACC）」發展一系列免疫細胞療法新藥，是台灣少數異體細胞治療技術開發公司。

蕭世嘉所發明的「抗體－細胞連結（ACC）」技術，正是傳承自Carolyn Bertozzi博士在生物正交化學（biorthogonal chemistry）的尖端研究成果，並將點擊化學進一步應用至生命有機體。育世博的技術平台與智慧財產權，衍生自蕭世嘉當年在柏克萊加大教授Bertozzi的實驗室成果。