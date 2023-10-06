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第13屆國際童玩節 10月14日舉行

本報記者／南灣報導
北加州台灣文化體育協會希望透過童玩節增進軟性台灣國民外交，同時促進人與人之間互動，幫助建立更良好家庭。（本報記者／攝影）
北加州台灣文化體育協會希望透過童玩節增進軟性台灣國民外交，同時促進人與人之間互動，幫助建立更良好家庭。（本報記者／攝影）

加州台灣文化體育協會日前召開記者會，宣布將於10月14日上午10時至下午4時在南灣僑教中心舉行第13屆國際童玩節。

北加州台灣文化體育協會會長張志仰介紹，今年童玩節主題是「台灣真善美」（Sounds of Taiwan），期待增進軟性台灣國民外交，同時促進人與人之間互動，幫助建立更良好家庭。

張志仰表示，希望藉著國際童玩節讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗，透過小朋友的歡樂笑聲傳達台灣愛好和平的訊息。「我們的真善美也將感染世界，吸引更多愛好和平的同好者成為台灣外交的軟實力。」

今年童玩節項目豐富多樣，包括美食區、國際村、童玩遊戲區、舞台區等。美食區除了傳統美食油飯、米粉、茶葉蛋等，還有棉花糖、剉冰和紅豆湯圓等甜品。童玩遊戲區將有充氣屋、彈珠台、撈金魚、套圈圈、丟沙包等項目供小朋友體驗。國際村會有來自丹麥、印度、日本、哥倫比亞等國家的攤位，展示他們的文化特色。此外舞台上也會有精采的表演。

第13屆國際童玩節將於10月14日上午10時至下午4時在南灣僑教中心舉行。（北加...
第13屆國際童玩節將於10月14日上午10時至下午4時在南灣僑教中心舉行。（北加州台灣文化體育協會提供）

主辦方預計將有上千家庭參與本次活動，屆時僑教中心的停車場也將作為戶外活動的場地，只有小部分開放給VIP停車。參與者可以將車停在以下的幾個停車場：

Beresford Square Dr, Milpitas, CA，

481 E, Calaveras Blvd, Milpitas, CA，

462 E, Calaveras Blvd, Milpitas, CA，

500 E Calaveras Blvd, #130, Milpitas, CA，

280 S Milpitas Blvd, Milpitas, CA (Apple Employee)。

活動參與者可以將車停在圖中示意的幾個停車場。（北加州台灣文化體育協會提供）
活動參與者可以將車停在圖中示意的幾個停車場。（北加州台灣文化體育協會提供）

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