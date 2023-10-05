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Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

大幅裁員近1年後 Meta、亞馬遜子公司又裁員了

編譯組／灣區4日電
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，科技巨頭Meta和亞馬遜的Twitch部門在上周又裁員了，充分顯示了在開始大幅裁員近一年後，受重創行業的裁員仍在繼續。

據路透率先報導，總部位於蒙洛公園（Menlo Park）的Meta公司（旗下擁有Facebook、Instagram和WhatsApp）裁減了Reality Labs部門的員工，為Metaverse產品定製矽片的員工被裁員人數不詳。

Meta拒絕發表評論，但首席執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）曾在3月份表示，完成公司約2萬1000人的裁員 「可能需要到年底」，「在少數情況下」，一些團隊在幾個月內都不會受到影響。

另外，亞馬遜旗下舊金山視頻遊戲串流（streaming）網站Twitch本周裁員人數不詳，這是最早由新聞網站「 Today Off Stream 」的布西（Zach Bussey）報導的，Twitch沒有對此發表評論。一位熟悉裁員情況的人士稱，裁員僅限於客戶體驗部門，與向外部供應商外包支持服務有關。

作為亞馬遜去年裁員2萬7000人的一部分，今年3月約有400名Twitch員工失業。布西說，相比之下，最近的裁員規模「小得多」。

該機構表示，截至本周三（4日），Meta和Twitch均未向加州就業發展廳（Employment Development Department, EDD）提交通知，說明在該州有多少員工被裁員。

軟件公司Qualtrics周三表示，該公司將裁員約15%，即780人。Qualtrics總部位於西雅圖和猶他（Utah）州普羅沃（Provo），2018年被SAP收購，兩年後分拆上市。上周，視頻遊戲公司 Epic Games表示將裁員16%，即830人，該公司還將總部位於屋崙的Bandcamp出售給了 Songtradr。

Cisco在上個月提交的州政府文件中表示，到10月16日，該公司將在總部所在地聖荷西裁員227人，在密爾比達裁員123人。此前，該公司曾於11月裁員4000 多人。

裁員 亞馬遜 加州

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