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聖荷西警察 去年加班費高達5800萬

編譯組／聖荷西綜合報導
聖荷西警察去年加班費高達5800萬元。（美聯社）
聖荷西警察去年加班費高達5800萬元。（美聯社）

由於宣誓就職的警員人手不足，聖荷西數十名警察的加班費達到六位數，這讓該市緊張的預算捉襟見肘。

據市審計員羅伊斯（Joe Rois）稱，上一財年，聖荷西市支付給警察局警員的加班費高達5800萬元，與2021年審計報告中的4700萬元相比，激增了19%。自2009年以來，警方的加班費支出增長了300%以上，在預算赤字迫在眉睫的情況下，市政府正努力控製加班費支出。

聖荷西市今年有預算盈余，但預計明年將出現1880萬元的預算缺口，而且已經不得不因新的工會協議而削減服務。

羅伊斯在上周聖荷西市議會會議上的報告中，將2022年加班費的增長歸因於大量的警員職位空缺。截至8月為9.4%，高於前一年的2.56%，今年的預算撥款290萬元用於設立31個員工職位，130萬元用於招聘獎金和增加並留住警員的策略，但資金的增加尚未顯現出實際效果。

審計報告建議加強對流程的控制，包括加強控製以減少警察的加班時間，從而在全市範圍內節省並增加近2100萬元的收入。該市還從其「提前招聘」（hire ahead）計畫中撥出500萬元專款，用於在職位空缺前主動招聘新警員。這筆錢存放在儲備金中，待市議會批準後方可使用。

除了警員短缺導致服務響應時間延長外，由於COVID疫情期間的案子積壓，警察在法庭上花費的時間也更多了。公共安全雇員是唯一年薪超過50萬元的雇員，在全市收入最高的100名員工中，有69名在警察局工作；去年，一些警官的收入是整個部門平均年加班費4萬1201元的四倍多，有56名低級警官的加班費收入超過了10萬元，有些甚至超過了他們的基本工資。

聖荷西警察局發言人告訴「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight），為了緩解加班費過高的問題，他們決定雇用更多的警察來填補通常只能靠加班費來彌補的空缺。

發言人說，一年多來，各分局每季度都會報告加班費的使用情況，審計報告中提到，警察局將試行一種新的時間卡系統，以更好地跟蹤加班規則並使其自動化，但該計畫尚未最終確定。

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