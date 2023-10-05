聖他克拉拉縣 目標2030年碳中和

聖他克拉拉縣承諾2030年實現碳中和。（Jas Min/ Unsplash)

五年前聖他克拉拉縣官員定下目標，到2045年實現碳中和，現在他們希望加速實現這一目標，通過切實可行的計畫，到2030年就實現碳中和；縣議會日昨一致通過了這項由縣可持續發展、設備與車輛辦公室提出的倡議。

「很清楚的是氣候變化正在發生，在這個十年內實行有力舉措非常必要，」縣議員李洲曉3日說，「聖縣作為氣候治理方面的領導者，已經做好準備採取所有必要步驟，比原定計畫提前15年實現碳中和。我們已經看到氣候變暖意味著什麼—山火、暴雨、高溫，是時候快速行動以免事情變得更糟。」

碳中和的意思是，碳排放下降到可以被碳抵換 （減少化石燃料使用的項目投資 如太陽能裝置）以及碳截存（種植和保護可以存留大氣中二氧化碳的生物群落）抵銷的程度。

為了實現這一目標，聖他克拉拉縣需要消除或極大減少四種關鍵的排放來源：建築設施，職工通勤，商業車隊和固體廢物。

例如，聖縣使用最多天然氣 的設施之一，山谷醫療中心的冷卻設備將被電氣化，同時會為現有燃料池採購生物氣體。通過交通補助，增加電動車 充電站來鼓勵上班族棄用汽油車，減少通勤排放。縣府自有輕型車隊將全部電氣化，中重型車隊在市場和科技允許的情況下也換成電動車，同時，通過更多回收利用和有機肥料收集，提升廢物分流水平。

最終目標是要減少50%的建築物天然氣使用量74%的通勤排放、75%的縣車隊排放，以及實現100%的有機廢物分流。如果「聖他克拉拉縣2030年碳中和路線圖」規畫的所有關鍵措施能夠施行，聖縣所有運營活動的碳排放將減少81%。

全縣5萬2000畝公園的碳截存能力在被用來抵銷剩餘碳排放的同時，還將提供包括防止洪水，水源保護，淨化空氣和水質等方面的社區和生態系統福利。

所有措施將根據資金、現有科技以及可行性的狀況，在未來八年分階段實施，聖縣正在謀求通過自有資金結合近期州與聯邦補助申請機會實現這些必要措施。

「這是一個真正的計畫，已經被認真研究確認是真實可行的（計畫）」，縣執行長威廉斯（James R. Williams）說， 「考慮到氣候變化帶來的災難性後果，實施這一計畫最終是道義責任。長期來看也會節省納稅人的錢，減少空氣污染和提升公共健康。我們一定會盡力爭取資金確保這些戰略投資能實現。」

聖他克拉拉縣是氣候行動中長期的領導者，在能源效率、可再生能源、綠色電氣建築、車隊電氣化、零廢物、農業保護、綜合害蟲管理，以及樹木種植保護等方面都走在前沿地帶。估計全縣在2015到2019間溫室氣體排放減少了18%，2005年以來減少了26%。目前只有少數其他地區承諾要在2030實現碳中和。

縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示：「氣候變遷是全球性的問題。有時候地方政府對於解決延伸到他們區域之外的問題很遲疑，但是很多人都是看到有人行動了才會行動，如果我們不去做這些事情，我不知道應該是誰。」