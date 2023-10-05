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趙渭涼抽象畫 矽谷亞洲藝術中心展出

記者葛歆睿╱聖他克拉拉報導
趙渭凉在創作抽象畫時善於運用一些異想天開的媒介來製造肌理，照片中的畫作將筷子作為元素。（記者葛歆睿╱攝影）
趙渭凉在創作抽象畫時善於運用一些異想天開的媒介來製造肌理，照片中的畫作將筷子作為元素。（記者葛歆睿╱攝影）

矽谷亞洲藝術中心正在舉行「外白渡橋上·金門大橋下——趙渭凉抽象畫特展」，展出知名旅美畫家趙渭凉90年代至今的抽象畫作50件，是趙渭凉旅美近30餘年來首次矽谷個展。

趙渭凉表示，他曾經住在上海外白渡橋附近，現在住在金門大橋附近。外白渡橋見證過上海灘的發展，又經歷了抗日戰爭，帶有歷史創傷。金門大橋世界聞名，象徵金州和美國的輝煌。「很幸運能居住在兩座大橋旁，」他說，「兩種風格，兩個觀念，代表了我的經歷。以前很具體，現在很抽象，美國給了我抽象。」

趙渭凉1944年生於上海，師從上海美術學院孟光教授，與陳逸飛至交，也受過吳大羽指點，曾在上海交通大學藝術系任教。他來美前在寫實上下過苦功，為探索其他風格和語言奠定了基礎。其作品在全國和上海畫展中多次獲獎，1984年世界八大收藏家之一 Frederick R. Weisman藝術基金會收藏其作品，並與世界級現代藝術大師Andy Warhol、David Hockney等的作品一起巡展於多國博物館

趙渭凉1986年遠渡重洋來到紐約，剛落腳就住在陳逸飛的公寓裡，後來搬到芝加哥，是北美中華藝術家協會創始人之一。1988年，在個展準備就緒，請柬都已發出的情況下，一場無名大火燒毀了他位於芝加哥市南區的公寓，多年心血悉數焚為灰燼。然而三天之後，趙渭涼在美國紅十字會安頓後，在友人陳海韶的工作室中重拾畫筆，奮力創作，以驚人的能量迅速完成了一批全新的抽象畫作。「我把這視為我的一次藝術經歷」，他說。

這次大火以後，趙渭凉的畫風從新寫實主義轉變為後現代抽象主義。1992年他的巨幅作品「國際語言第3號」，被當時亞洲最高大廈——香港中環廣場永久收藏。2006年為上海現代廣場創作高40米寬5米的巨幅抽象畫。20多年來，他的作品在全世界多處博物館、博覽會和畫廊展出，將近500幅作品為世界各地藏家收藏。

他的抽象畫圖式和諧而新奇，有拼接、切割、鑲嵌；用色大膽，常常使用對比色，增強畫面衝擊力；並善於運用一些異想天開的媒介來製造肌理，繩子、沙子、筷子、石頭、鐵皮，都信手拈來，使畫面形成有趣的律動和空間感，表達出對混沌世界的深沉而複雜的情緒，與畫家本人的氣質、才華和心性相吻合。他曾說：「別去糾纏中西，畫你自己的畫，讓畫來說。」

畫展至月17日止。14日（周六下午）3時30分硅谷亞洲藝術中心將舉辦「中國抽象畫的內源與外拓：對話趙渭凉」的專題講座，現場和網路同步進行。請訪問www.artshu.com或致電4082482698了解，免費入場及停車，地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。

趙渭凉（左四）出席特展開幕典禮與來賓合影（硅谷亞洲藝術中心提供）
趙渭凉（左四）出席特展開幕典禮與來賓合影（硅谷亞洲藝術中心提供）

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