聖馬刁縣非建制區 最低時薪漲至17.06元 明年元旦上路

聖馬刁縣調整非建制地區最低工資。示意圖。(Getty Images)

從2024年1月1日起，聖馬刁縣非建制地區（unincorporated area）的時薪將上漲到17.06元，除去極少數特例，對於每周至少工作兩小時以上的雇員必須支付最低工資。雇主無論經營規模大小，必須為在聖馬刁縣非建制地區地理範圍內完成的所有工時，支付工人每小時17.06元的薪資。

非建制地區是指一個地區並沒有自治權，而是被更高層的行政區畫，如州、縣所管理。

加州 最低工資目前是15.5元每小時，定於2024年上漲到每小時16元，聖馬刁縣規定的非建制地區的新最低工資水平，將高出加州最低工資水平每小時1.06元。

為了提高快餐店員工，農業勞工 和其他典型的低工資工人的收入，聖馬刁縣議會在2022年11月第一次為非建制地區制定了最低工資標準。最初16.5元一小時的最低工資標準，是根據一個基於消費者價格指數的公式制定的。

這一新制定的最低工資水平，適用於很大地理範圍內的幾乎所有工人，不受移民 身分狀況限制。適用地區包括North Fair Oaks地區（Middlefield Road走廊一帶）、從Pacifica以南延伸到Pescadero的農業地帶、位於North County的Broadmoor Village以及其他一些未建制地區。

聖馬刁縣行政長辦公室正在努力工作確保雇主和員工都清楚新的最低工資標準。

加州勞工委員會辦公室會最終確保最低工資的執行，因為辦公室的任務是「確保在每一處工作地點的薪酬公平」。這一安排避免了建立新的地方執法機構，也確保了不同司法管轄區以同一標準執行政策。

這一最低工資適用於所謂的「零工 (gig workers)」、收取小費的員工、成年人和未成年人。參照加州「最低工資要求」，學徒（learners）在這裡是個特例。學徒工受雇的前160個小時收入可以按照最低工資的85%給付，之後就要按照最低17.06元的時薪全額給付。