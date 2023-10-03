台美作家邱春梅 談童書亞裔身分

台美人童書作家邱春梅一直意識到「亞裔怎樣才能融入」這個問題。（邱春梅提供）

以往中小學校常用的圖書中，少數族裔群體和文化經常被臉譜化、低幼化，亞裔 角色更是少得可憐。灣區 台美人作家邱春梅致力宊破這種現象，她最近出版新書「How This Book Got Red」，是一隻紅熊貓的故事，希望對亞裔有更多真實和正面的描寫。

邱春梅說，自己成長在上世紀70、80年代，那時候的書籍很少有亞裔角色，年幼的她並沒有對此有太多的思考，但一直意識到「亞裔怎樣才能融入」這個問題。

時光推移，邱春梅逐漸意識到，這種對亞裔書寫和展現的匱乏，影響到她的歸屬感、自我價值感以及和家庭其他成員的聯結。她回憶，自己成長過程中讀到關於華人 的童書很少，僅有的對於華人的展現也很有問題。

成為作家後，邱春梅受到了圖書和兒童出版物多元化運動的影響，開始挖掘自己的童年記憶，推動在文學作品中對亞裔的展現。

「教育信託 (The Education Trust)」組織日前發布的一項對美國學校藏書的研究顯示，要改變有色人種在出版物中得不到公平代表的狀況，不僅要有量的提升，更要有質的提升。書籍中的種族多樣性已經有所提升。但如果少數族裔只是被簡單化、臉譜化或負面的描寫，對於目前已經超過半數的美國少數族裔中小學生來說，這樣的書籍毫無意義。

這份發布於上月14日的報告顯示：在隨機挑選、橫跨所有年級，來自如Scholastic和Penguin Random House這樣的、英文課常用的300本中小學校圖書中，對近半數的有色人種角色描寫是負面的。

研究稱，此類負面書寫可能有多種不同形式：具體到單個人物，有色人種經常被描繪成「單線條」、缺乏深度的形象。少數族裔群體和文化經常被臉譜化、低幼化。歷史和社會議題則「常常被潔淨化，並以單一視角敘述。」

數字顯示，研究選取的300本樣書中的280本有對故事發展至關重要的中心人物，其中有124本有包含有色人種，占比44%，而這些有色人種角色中只有53%得到了詳細的描繪，其餘44%只是一筆帶過；300本樣書中包含亞裔角色的只有19本，占比僅僅6.3%。