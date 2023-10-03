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願景「永恆加州」 山屋市開發20年後仍光禿禿

編譯廖宜怡╱綜合報導
開發商當初提出的願景並未真正實現，山屋的市中心在20年後仍是光禿禿一片。（取自臉書）
開發商當初提出的願景並未真正實現，山屋的市中心在20年後仍是光禿禿一片。（取自臉書）

提到山屋（Mountain House）這座城市，大部分灣區居民可能只記得沿著阿塔蒙特隘口（Altamont Pass）進入聖荷昆谷（San Joaquin Valley）時，看過它一排又一排緊密相連的房屋。

人們大概沒有實際參觀過山屋井然有序的大型社區，或是其傳統式市政廳和圖書館；人們可能也不記得數十年前構思開發山屋時提出的願景：保證將這裡發展成一個住房和就業整體和諧、且能自給自足的地區。

這些美好的願景聽起來似曾相識，原因是它們和獲得矽谷富裕科技大咖支持的蘇拉諾縣「永恆加州」（California Forever）新城市計畫提出的願景幾乎如出一轍。「永恆加州」子公司Flannery Associates在其網站上表示，他們的目標是「建立一個可以吸引新企業、在當地創造高薪就業機會、興建全新住房的新社區。」

山屋的開發商Trimark Communities於1991年買下利佛摩（Livermore）以東聖荷昆縣（San Joaquin County）4000多畝鄰近高速公路的土地，並向聖荷昆縣官員保證，山屋可以在無需犠牲優質農地的前提下，遏制灣區發展的溢出效應。

這項開發計畫於1994年獲得批准，預計完成後將創造2萬1000個就業機會，並吸引4萬4000人遷入。支持計畫者預測，許多矽谷高薪人士未來將在這裡的企業園區工作。

然而，在第一批居民遷入20年後，當初承諾的就業機會至今不見蹤影，市中心仍是一大片光禿禿的土地，第一家超市去年才開幕。這裡的居民平均上班通勤時間是單程一個小時，而且大部分都是前往灣區的。

山屋在許多方面其實是成功的。這座距離屋崙以東45哩的城市目前有約3萬人口，中央公園風景如畫，學校學測成績也十分優秀。

山屋的發展說明，新城市即使獲得所謂的成功，也很少能兌現最初的承諾，3萬人口的城市只有1500個工作機會。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）形容，這個當初號稱的「未來城鎮」看起來只像是「過去的延伸」。

山屋「大學公園」（College Park）社區開發商卡密羅斯（Gerry Kamilos）說：「經濟周期、政治周期、文化變化，都會影響計畫的發展。」

就業 灣區 加州

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