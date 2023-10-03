我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

研究人員疫苗試驗 防止用藥過量

編譯組／綜合報導
普拉韋托尼團隊研究、開發疫苗，促使免疫系統產生針對鴉片類藥物的抗體。（美聯社）
普拉韋托尼團隊研究、開發疫苗，促使免疫系統產生針對鴉片類藥物的抗體。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SFChronicle）報導，華盛頓大學（University of Washington）教授普拉韋托尼（Marco Pravetoni）對奧施康定（Oxycontin）的有效成分，一種極易上癮的物質羥考酮（oxycodone）的研究，已研製一種能防止實驗室大鼠和小鼠服用過量羥考酮疫苗誕生。

該疫苗研發目前正進入第一階段的人體臨床試驗，這也是美國首個進入該階段的此類疫苗。普拉韋托尼和他的共同研究員，希望明年完成患者招募並開始試驗，他還希望在2024年開始一項類似疫苗的試驗，以預防芬太尼（fentanyl）用藥過量。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的臨時數據，僅在2022年，就有近11萬美國人死於吸毒過量，其中大部分涉及鴉片（opioids）類藥物。在舊金山，主要死於強效合成鴉片類藥物芬太尼的吸毒過量死亡人數，今年有望打破紀錄。

普拉韋托尼團隊開發的疫苗，能促使免疫系統產生針對鴉片類藥物的抗體，這樣當用藥者下次服用羥考酮或芬太尼時，抗體就會與鴉片類藥物結合，阻止其進入大腦。這意味著用藥者不會體驗到興奮的快感，也不會出現呼吸抑制和心率降低等導致過量用藥致死的情況，在實驗室動物身上，疫苗的效果可持續數月。

普拉韋托尼和他的團隊是全國各地研究類似疫苗以防止吸毒過量的少數研究人員之一。休士頓大學（the University of Houston）正在研發的另一種抗芬太尼疫苗將於明年開始人體臨床試驗。與預防傳染病的普通疫苗不同，這些疫苗至少在一開始是針對鴉片類藥物使用障礙（opioid use disorder）患者的。

許多成癮醫學專家對開發可能挽救生命的新療法的努力表示讚賞，但也有人說，更快、更有效的策略，是讓鴉片類藥物使用障礙患者更容易獲得現有藥物。美沙酮（methadone）和丁丙諾啡（buprenorphine）等藥物都是片劑，是治療鴉片類藥物使用障礙最常見的藥物，用藥成本比疫苗低。這兩種藥物有助於減輕渴求感和戒斷癥狀，並大大降低用藥過量致死的風險，如果服用劑量合適，它們還能阻斷其他鴉片類藥物的作用。

另外，已經有另一種叫Sublocade的長效藥物可以幫助防止許多藥物過量，這是一種丁丙諾啡緩釋注射劑，每月注射一次，可以被視為「一種疫苗」。但由於各種因素，這種方法的使用率很低。

即使普拉韋托尼的實驗性疫苗通過了臨床試驗，也可能需要數年時間才能與大眾見面。研究人員說，如果沒有像使COVID疫苗得以快速開發的那種大量、即時的聯邦資金，解決用藥過量危機的治療方法就不會以同樣的緊迫性得到加速。

疫苗 舊金山 聯邦疾病防治中心

上一則

南灣台鄉會長交接 陳俊成上任

下一則

華協中心46周年慶 Eddie Ahn、陳美嬋、陳富立獲獎

延伸閱讀

實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿

實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿
諾貝爾醫學獎 卡里科、魏斯曼促成新冠疫苗問世獲殊榮

諾貝爾醫學獎 卡里科、魏斯曼促成新冠疫苗問世獲殊榮
家長「印象不好」憂品質 學生爆躲打高端流感疫苗

家長「印象不好」憂品質 學生爆躲打高端流感疫苗
RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審

RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審
長者及有宿疾者 宜打新冠新疫苗

長者及有宿疾者 宜打新冠新疫苗

熱門新聞

竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快