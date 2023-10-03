研究人員疫苗試驗 防止用藥過量

普拉韋托尼團隊研究、開發疫苗，促使免疫系統產生針對鴉片類藥物的抗體。（美聯社）

根據「舊金山 紀事報」（SFChronicle）報導，華盛頓大學（University of Washington）教授普拉韋托尼（Marco Pravetoni）對奧施康定（Oxycontin）的有效成分，一種極易上癮的物質羥考酮（oxycodone）的研究，已研製一種能防止實驗室大鼠和小鼠服用過量羥考酮疫苗 誕生。

該疫苗研發目前正進入第一階段的人體臨床試驗，這也是美國首個進入該階段的此類疫苗。普拉韋托尼和他的共同研究員，希望明年完成患者招募並開始試驗，他還希望在2024年開始一項類似疫苗的試驗，以預防芬太尼（fentanyl）用藥過量。

根據聯邦疾病防治中心 （CDC）的臨時數據，僅在2022年，就有近11萬美國人死於吸毒過量，其中大部分涉及鴉片（opioids）類藥物。在舊金山，主要死於強效合成鴉片類藥物芬太尼的吸毒過量死亡人數，今年有望打破紀錄。

普拉韋托尼團隊開發的疫苗，能促使免疫系統產生針對鴉片類藥物的抗體，這樣當用藥者下次服用羥考酮或芬太尼時，抗體就會與鴉片類藥物結合，阻止其進入大腦。這意味著用藥者不會體驗到興奮的快感，也不會出現呼吸抑制和心率降低等導致過量用藥致死的情況，在實驗室動物身上，疫苗的效果可持續數月。

普拉韋托尼和他的團隊是全國各地研究類似疫苗以防止吸毒過量的少數研究人員之一。休士頓大學（the University of Houston）正在研發的另一種抗芬太尼疫苗將於明年開始人體臨床試驗。與預防傳染病的普通疫苗不同，這些疫苗至少在一開始是針對鴉片類藥物使用障礙（opioid use disorder）患者的。

許多成癮醫學專家對開發可能挽救生命的新療法的努力表示讚賞，但也有人說，更快、更有效的策略，是讓鴉片類藥物使用障礙患者更容易獲得現有藥物。美沙酮（methadone）和丁丙諾啡（buprenorphine）等藥物都是片劑，是治療鴉片類藥物使用障礙最常見的藥物，用藥成本比疫苗低。這兩種藥物有助於減輕渴求感和戒斷癥狀，並大大降低用藥過量致死的風險，如果服用劑量合適，它們還能阻斷其他鴉片類藥物的作用。

另外，已經有另一種叫Sublocade的長效藥物可以幫助防止許多藥物過量，這是一種丁丙諾啡緩釋注射劑，每月注射一次，可以被視為「一種疫苗」。但由於各種因素，這種方法的使用率很低。

即使普拉韋托尼的實驗性疫苗通過了臨床試驗，也可能需要數年時間才能與大眾見面。研究人員說，如果沒有像使COVID疫苗得以快速開發的那種大量、即時的聯邦資金，解決用藥過量危機的治療方法就不會以同樣的緊迫性得到加速。