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張正邦連任北加州台鄉聯合會會長 立下3大目標

本報記者／聖利安住報導
北加州台灣同鄉聯合會會長換屆、交接，張正邦（右）連任第51屆會長。（本報記者／攝影）
北加州台灣同鄉聯合會會長換屆、交接，張正邦（右）連任第51屆會長。（本報記者／攝影）

加州台灣同鄉聯合會10月1日在聖利安住的台灣基督教會舉辦會長換屆交接典禮。張正邦連任第51屆會長，陳文羿出任副會長。金山灣區僑教中心莊雅淑主任出席了交接典禮。

張正邦表示，感謝大家讓他有機會續任聯合會會長，替大家服務。「北加州台灣同鄉聯合會50年，我剛好滿50歲。50加50剛剛好100，所以我答應大家一定會用百分之百的努力、百分之百的熱忱、百分之百的服務精神、繼續在灣區為台灣發聲。」

張正邦連任北加州台灣同鄉聯合會會長。（本報記者／攝影）
張正邦連任北加州台灣同鄉聯合會會長。（本報記者／攝影）

張正邦表示，在今年作為第51屆會長，他有三個目標。一是持續推廣台灣文化，讓全美國人、全世界不只知道台灣這個國家的名字，更能了解台灣文化，因為了解台灣文化才會更加愛台灣、支持台灣。二是鼓勵台美人第二代參與聯合會、永續經營世代傳承。最後拓展和其他族裔的交流合作關係，與他們合作交流。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆會長就職典禮。（本報記者／攝影）
北加州台灣同鄉聯合會第51屆會長就職典禮。（本報記者／攝影）

僑教中心莊雅淑主任表示，北加州台灣同鄉聯合會是台灣在海外重要的支持力量，在台灣有需要的時間，所有聯合會鄉親就會站出來相挺台灣。「今天張正邦會長受到鄉親肯定連任會長， 我相信他的服務精神，打拼的精神。」

副會長陳文羿是第二代台美人，媽媽是之前出任過同鄉會會長。她說，自己從小到大都在參加台灣同鄉會活動，對台灣認同特別強。前幾年被邀請擔任同鄉會秘書長，現在覺得可以嘗試承擔更多的責任。「同鄉會很大的目標是要帶更多的年輕人進來。第二代的年輕人和剛從台灣來的年輕人的需要不太一樣。」她會考慮哪些活動對他們最有幫助。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿是第二代台美人。（本報記者／攝影）
北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿是第二代台美人。（本報記者／攝影）

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