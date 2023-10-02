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連2年無緣季後賽 巨人教頭凱普樂被炒

記者王子涵／舊金山報導
在執教巨人隊的四個賽季中，凱普樂的戰績為295勝248負。（取自Instagram）
在執教巨人隊的四個賽季中，凱普樂的戰績為295勝248負。（取自Instagram）

美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊（San Francisco Giants）29日在迎戰洛杉磯道奇隊的比賽前，突然宣布開除總教練凱普樂（Gabe Kapler），結束其在巨人隊4年的執教生涯。凱普樂曾在2021賽季帶隊拿下107勝，創隊史紀錄，同年拿下聯盟最佳教練稱號，但在其後的兩個賽季都無緣季後賽

這也是巨人隊近40年來首度開除總教練，在執教巨人隊的四個賽季中，凱普樂的戰績為295勝248負。

巨人隊的棒球事務總裁扎伊迪（Farhan Zaidi）在聲明中表示，球隊在最關鍵的比賽中卻打出最差的表現。「我們還需要很多工作要做，但第一步就是做出改變。球隊正尋找新的領導力和活力。」扎伊迪說，「這幾年球隊的表現對不起球迷的期待，做出這個決定十分困難。」

現年48歲的凱普樂在來到舊金山前，先後擔任道奇隊的總經理和費城人隊的主教練。2021年在常規賽拿到107勝後，但在季後賽第一輪便輸給道奇隊。巨人隊2022年賽季的戰績為81勝81負。

臨時教練科雷亞（Kai Correa）將執掌本賽季剩餘的三場比賽。

9月30日凱普樂在個人社交媒體平台上表示，他會想念球隊中的每一位球員和教練員，他感謝舊金山這座城市和巨人隊球迷的支持。同時，他承認自己聽到了「響亮」的批評聲。

巨人隊在14日還依靠75勝71敗的戰績在國聯外卡賽中排名第3，但在接下來的13場比賽中僅拿3勝，確定無緣季後賽，球團管理層因而決定開除凱普勒。不少隊內球員也對球隊的戰術感到不滿，首發球員韋伯（Logan Webb）就表示，球隊需要做出「巨大改變」。

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