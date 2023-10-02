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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

范士丹遺體 專機從華府運回金山家鄉

記者李怡／舊金山報導
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

舊金山消防局（SFFD）表示，代表加州的民主黨聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein) 去世兩天後，遺體於9月30日晚在親屬、幕僚長、聯邦眾議員裴洛西的陪同下，用專機從華府運回到家鄉舊金山。據悉，舊金山市長布里德等在舊金山機場迎接，由消防官兵從機場運至西奈紀念教堂（Sinai Memorial Chapel）。目前其家人還未有後事瞻仰事宜公布。

范士丹發言人表示，范士丹的女兒凱瑟琳（Katherine Feinstein）乘坐白宮安排的專機，將母親遺體送回家鄉舊金山。

范士丹生前的幕僚長薩爾斯(James Sauls)發表聲明，「范士丹的去世對許多人來說都是巨大的損失，從那些愛她、關心她的人，到她一生致力於服務的加州人民。參議員從未放棄為正義而奮鬥。對於可以改善加州人的生活或國家進步，她願意與任何人合作，即使是反對她的人。很少有女性可以被同時稱為參議員、主席、市長、妻子、母親和祖母。范市丹參議員是一股自然力量，對我們的國家和她的家鄉產生了令人難以置信的影響。 」

舊金山市議會議長佩斯金先前在今年慶祝纜車150周年時曾表示，范士丹在舊金山歷史上擔任重要的角色。她在保護舊金山標誌性的交通纜車方面發揮了重要作用。她還在性別歧視盛行的時代為女性權益奔走發聲。

舊金山多位政治人物和社區人士回憶，范士丹生前為保護華埠、控槍、愛滋病的防治、交通發展等方面做出了歷史性不可抹滅的貢獻。

裴洛西表示：「范士丹的離世令人心碎。」稱讚她是加州公共服務的支柱。

舊金山消防局成員到機場列隊迎接范士丹靈柩。（舊金山消防局）
舊金山消防局成員到機場列隊迎接范士丹靈柩。（舊金山消防局）

舊金山 加州 參議員

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