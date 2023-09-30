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漁人碼頭45年慶 周末歡樂一整天

記者李怡 / 舊金山報導
漁人碼頭預計年底迎遊客人數恢復到2019年疫情前水平。（記者李怡/攝影）
漁人碼頭預計年底迎遊客人數恢復到2019年疫情前水平。（記者李怡/攝影）

舊金山地標景點漁人碼頭（Pier 39），迎來45周年慶，30日在碼頭廣場迎來系列慶祝活動，與民同樂。28日，加州參議員威善高、舊金山市長布里德、市議會主席佩斯金、市港務局局長Elaine Forbes、社區代表，以

多位民選官員到場為漁人碼頭慶祝45歲生日。（記者李怡/攝影）
多位民選官員到場為漁人碼頭慶祝45歲生日。（記者李怡/攝影）
及多位為碼頭服務了45年之久的老員工，為慶祝活動揭幕。

漁人碼頭是全國乃至全世界的知名旅遊景點，吸引許多遊客造訪舊金山。此景點在45年前，由商人西蒙 (Warren Simmons) 夢想建造一座水上公園，將貨運碼頭改造成有當地特色產品商店、餐館與海濱相結合的景點，39號碼頭（Pier 39）因此而誕生。

布里德表示：「她在伽利略高中上學的青年時代，在漁人碼頭渡過一段美好時光。她說，漁人碼頭是繼金門大橋，舊金山數二的景點，在全國乃至全世界聞名。這裡可愛的海獅和琳瑯滿目的特色商店，吸引諸多遊客到訪，希望這一勢頭可以持續和更好。」港務局長Elaine Forbes表示，預計今年年底，這裡將接待1200萬人次到訪，基本恢復2019年疫情前的盛況。

佩斯金表示：「漁人碼頭是舊金山第三區的珍寶，感謝一直守護發展這裡的每一個人，希望她能陪舊金山迎接更多的45年。」

9月30日會舉行一連串的公開慶祝活動，包括現場音樂和DJ、漫步街頭表演者、K-Dock娛樂海獅、茂宜島山火籌款。活動當天，凡在參與活動的餐廳購買蛤蜊濃湯，將捐贈1元給夏威夷社區基金會（茂宜島堅強基金）。晚上10時還會在碼頭進行無人機燈光秀表演。更多資訊可至網站：pier39.com/events/45th-anniversary。>

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