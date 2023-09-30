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周光真出書 11藝術家展出陶藝

記者葛歆睿／聖荷西報導
「世界陶瓷藝術之林」展區，數十件代表著世界各地文化的陶罐、瓷瓶與瓷盤組成的風景線。（周光真提供）
「世界陶瓷藝術之林」展區，數十件代表著世界各地文化的陶罐、瓷瓶與瓷盤組成的風景線。（周光真提供）

《世界陶瓷文化遺產概況》新書發表會暨矽谷當代陶藝邀請展日前在飛揚藝術中心落幕。 本次展覽邀請了11位藝術家，展出21件陶藝作品，體現了文化多元、充滿著開拓創新精神與動力的矽谷。

除了聖荷西州立大學榮譽教授Stan Welsh和Monic Van den Dool以外，其他9位參展的藝術家都是加州陶瓷與玻璃藝術家協會（Association of Clay and Glass Artists of California，ACGA）成員，包括迪安薩學院的榮譽教授Bill Geisinger、Jan Schachter，Lee Midleman，Joseph Battiato，Barbara Brown，Tom Decker，Fred Yokel，以陶藝技法演示聞名全球的網紅林新春，和《世界陶瓷文化遺產概覽》一書的作者周光真。

展覽開幕儀式的講座邀請到丁丁電視台主播丁維平主持，到場的7位藝術家在講座上先後發言，闡述各自的生活與藝術的經驗。 Jan Schachter簡短介紹了ACGA的歷史。 以志工為基礎的ACGA是美國最成功的組織之一。 他們每年7月在巴羅阿圖舉辦陶瓷玻璃節（Clay and Glass Festival），吸引成千上萬的遊客。

展廳的一面牆上是由104張圖片所組成的「世界陶瓷文化圖片集錦」，內容包括各式拉坯、成型工藝、陶瓷燒製、各式窯爐，鄉村集市，各種服飾的陶工或 商販等等。 這些圖片選自周光真在全球旅途中拍攝的照片以及他收藏的20世紀初期的黑白明信片，以新舊對比的形式講述近百年來全球陶瓷文化的變遷。

在「世界陶瓷藝術之林」展區，數十件代表著世界各地文化的陶罐、瓷瓶與瓷盤組成的風景線。 周光真表示，無論採用了什麼陶瓷材料、成形工藝、裝飾紋樣、燒成溫度，每個民族文化都是陶瓷藝術森林的一員。 他相信每一位觀眾都能夠在這個展覽中感受到自己熟悉的文化氛圍。

《世界陶瓷文化遺產概覽》作者周光真與聖荷西州立大學榮譽教授Stan Welsh。...
《世界陶瓷文化遺產概覽》作者周光真與聖荷西州立大學榮譽教授Stan Welsh。（周光真提供）

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