聖他克拉拉縣 8.9萬元無人認領

聖他克拉拉縣稅收部網站公布了一份無人認領錢款名單。（記者徐蓓蓓／翻攝）

聖他克拉拉縣稅收部門（DATC）日前公布了一份包括127名個人和商戶的名單。這些人和商戶都有可能是目前共計8萬9017元無人認領錢款的主人。要認領的話，需要在11月11日之前提交申請。具體名單和申領表格已經公布在聖他克拉拉稅收部門網站。這些款項已經在聖縣普通徵收信託基金裡超過三年。

DATC是聖塔克拉拉縣稅收中心，負責收取超額償付、罰款、稅費、罰款額外罰金，以及縣府各部門和加州 高等法院對受害者的賠償。無人認領錢款主要來自於超額償付、重複支付、收費調整，以及受害人失蹤，拒領錢款、歇業或其他原因。

稅收部門試圖找到這些收款人，但沒能成功。有些款項已經在縣信託基金中閒置多年，等待認領。稅收部門沒有收到任何聲明，發出的信也被退回。支票 沒有被兌現，或者收款人拒絕了資金。

縣稅收部門主任傑弗森(Sylvia Jefferson)說：「DTAC致力於將這些資金發放給他們的所有者。我們鼓勵個人和商家提出申領，如果他們認為自己可能是名單上公布的資金的真正主人的話。」

個人和商家可以到www.sccdtac.org/unclaimedmonies 網站查詢，確認自己是否在名單上。稅收部鼓勵在名單上找到自己名字的個人和商家通過網路或郵件提交認領申請。

申領表格需要填寫姓名、地址、認領數額、銀行帳戶、有效身分證明複印件以及其他證明文件，需要在2023年11月11日之前提交。申領截止日期之後，普通稅收信託基金中的無人認領錢款會被轉帳到縣府基金中。

如有疑問，可以撥打DTAC財政服務科電話(408) 326-1007，或電郵[email protected]。