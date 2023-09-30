農場+可負擔住宅 聖他克拉拉縣Agrihood社區開幕

環繞Agrihood社區外牆的壁畫紀念聖他克拉拉的農業歷史。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣官員、房屋開發商和社區成員日前共同出席Agrihood社區開幕儀式。這也是加州 最大的都市農場和可負擔住宅社區。

Agrihood是面向55歲以上長者的多代際匯聚的樞紐，對退伍軍人和缺乏照料的家庭優先。項目通過一個社區內的農場，為低收入 長者提供營養豐富的食材，同時還在1.5畝的土地上為居民提供農夫市場、園藝課程等服務。

「Agrihood正是灣區 長久以來所期待的安全和可負擔的住宅方案，」聖他克拉拉縣議長艾倫伯格(Susan Ellenberg)說，「這個項目特別令人激動的地方，在於它包括了一個實際運營的農場，為長者和其他不同收入階層人士特別設計的單元，以及努力圍繞『食物地產地銷』原則建立一個真實的社區。這不是簡單的共享居住空間。Agrihood將會非常特別。」

Agrihood社區包括165間為長者設計的可負擔住宅單元，其中54間有永久輔助設施。項目得到來自聖縣2016年A提案可負擔住宅債券2億300萬元和聖他克拉拉市1500萬元的資助。包括聖他克拉拉縣和聖他克拉拉市在內的多級政府與Core Companies以及其他房屋開發商緊密合作數年，使得項目得以完成。

「我們很興奮，這一全新的獨特項目將不僅創造出一個面向長者的多代際居住中心，還在致敬我們農業歷史的同時，在面向未來的環境可持續發展方面做出了表率，」聖他克拉拉市長吉爾摩(Lisa M. Gillmor)說，「此外，Agrihood每年在它1.5畝開放空間舉辦的超過50場社區活動，也是一筆巨大的社區資源。」

開發商Core Companies副總裁坎托爾(Vince Cantore)說，這一特殊的項目將可負擔住宅、城市生活和聖他克拉拉豐富的農業歷史連結了起來。

「Agrihood是Core Companies使命的完美體現：建立更好的社區，」坎托爾說。「在本地可負擔住房非常緊缺的關頭，本項目希望能為最弱勢群體提供居所的同時，也為他們提供新鮮的食材和開放的空間。看到這些目標能同時實現是非常令人滿意的。」

Agrihood項目強調可持續發展，獲得了綠色建築評級體系「能源和環境設計領導力（LEED)」金牌評級。項目特色設計包括用來灌溉農場的雨水收集系統；環繞社區的一系列由得獎藝術家巴拉(Maxfield Bala)繪製，吸引眼球的大型壁畫，內容為紀念聖他克拉拉的農業歷史，也強調了項目對社區的承諾。