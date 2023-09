北加州台美人 推特挺台入聯獲回響

北加州台灣會館及南灣台灣同鄉會日前聯合在Twitter、facebook及Youtube等社群媒體發出英文版聲明影片,訴求透過社群力量,讓更多主流社區關注台灣加入聯合國重要性議題。(主辦單位提供)

在紐約聯合國 總部開議的第78屆聯合國大會即將結束會議,台灣仍無法參與聯合國大會。北加州 台灣會館及南灣台灣同鄉會9月20日聯合在Twitter、facebook及Youtube等社群媒體發出英文版聲明影片,訴求透過社群力量,讓更多主流社區關注台灣加入聯合國重要性議題。

日前南灣台灣同鄉會、北加 州台灣會館、和北美洲台灣人教授協會北加州分會三個社團聯合發起快閃活動,赴密爾比達、佛利蒙、 庫比蒂諾市府及聖他克拉拉縣府傳達聲援台灣加入聯合國訴求。

三社團表示,該影片以英文版本呈現,訴求聯合國應恪守「不遺漏任何人」原則,正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心,接受台灣入會,讓台灣善盡其國際社會責任,做出更多的貢獻。

影片同時也剪輯了台灣鄉親們接力在密爾比達、佛利蒙、 庫比蒂諾市政府及聖他克拉拉縣府前高舉「Global Peace with Taiwan」、「UN for Taiwan」、「Taiwan Go! Go! Go!」等標示牌和喊口號,向來往的民眾宣導訴求。

三社團表示,英文版聲援影片透過 Twitter、Facebook、 YouTube等社群媒體快速傳播,引起閱聽者的觀看及follow,觸及率快速提升,有主流民眾在瞭解台灣訴求後說,「台灣被排除在聯合國之外並不合理,在疫情期間,台灣提供口罩幫助了美國社區,現在我們也支持台灣加入聯合國。」

有民眾表示,「過去一年俄烏戰爭及中國軍事擴張影響世界秩序,所以自由民主陣營應團結,全力支持台灣加入聯合國。