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北加州台美人 推特挺台入聯獲回響

記者江碩涵／灣區報導
北加州台灣會館及南灣台灣同鄉會日前聯合在Twitter、facebook及Youtube等社群媒體發出英文版聲明影片，訴求透過社群力量，讓更多主流社區關注台灣加入聯合國重要性議題。（主辦單位提供）
北加州台灣會館及南灣台灣同鄉會日前聯合在Twitter、facebook及Youtube等社群媒體發出英文版聲明影片，訴求透過社群力量，讓更多主流社區關注台灣加入聯合國重要性議題。（主辦單位提供）

在紐約聯合國總部開議的第78屆聯合國大會即將結束會議，台灣仍無法參與聯合國大會。北加州台灣會館及南灣台灣同鄉會9月20日聯合在Twitter、facebook及Youtube等社群媒體發出英文版聲明影片，訴求透過社群力量，讓更多主流社區關注台灣加入聯合國重要性議題。

日前南灣台灣同鄉會、北加州台灣會館、和北美洲台灣人教授協會北加州分會三個社團聯合發起快閃活動，赴密爾比達、佛利蒙、 庫比蒂諾市府及聖他克拉拉縣府傳達聲援台灣加入聯合國訴求。

三社團表示，該影片以英文版本呈現，訴求聯合國應恪守「不遺漏任何人」原則，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多的貢獻。

影片同時也剪輯了台灣鄉親們接力在密爾比達、佛利蒙、 庫比蒂諾市政府及聖他克拉拉縣府前高舉「Global Peace with Taiwan」、「UN for Taiwan」、「Taiwan Go! Go! Go!」等標示牌和喊口號，向來往的民眾宣導訴求。

三社團表示，英文版聲援影片透過 Twitter、Facebook、 YouTube等社群媒體快速傳播，引起閱聽者的觀看及follow，觸及率快速提升，有主流民眾在瞭解台灣訴求後說，「台灣被排除在聯合國之外並不合理，在疫情期間，台灣提供口罩幫助了美國社區，現在我們也支持台灣加入聯合國。」

有民眾表示，「過去一年俄烏戰爭及中國軍事擴張影響世界秩序，所以自由民主陣營應團結，全力支持台灣加入聯合國。

聯合國 加州 北加

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