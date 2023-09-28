買不起空氣淨化器 2招避山火煙霧

即使您買不起空氣淨化器，仍有很多方法可以讓自己免受山火煙霧的窒息。（美聯社）

即使您買不起空氣淨化器，仍有很多方法可以讓自己免受山火 煙霧的窒息。

根據「舊金山 觀察家報」（SFExaminer）報導，加州和俄勒岡（Oregon）州交界處的山火造成的汙染繼續籠罩著灣區 的天空，促使 「空氣警報」（Spare the Air Alert）延長多日。

自上周三（20日）以來，持續的霧霾一直籠罩著灣區，導致該地區的空氣品質達到了自 2020 年橙色天空籠罩該地區以來的最差水準。持續一周空氣質量才逐漸改善，到周六晚些時候，涼風將明顯凈化天空。

空氣品質不健康，居民們不得不努力保護自己，避免吸入空氣中的汙染物。由於加州仍處於山火季節，未來幾周可能會有更多的煙霧出現。

舊金山灣區是美國空調最少的城市，這意味著大多數家庭都沒有內建的通風系統來過濾毒素，因此空氣質品質對灣區的危害尤為迫切。

在沒有空調的情況下，居民可以透過以下一些方法來抵禦最嚴重的山火煙霧。

一、在家中創造一個潔淨的空氣空間：「灣區空氣品量管理局」（The Bay Area Air Quality Management District）官員強調，當出現山火煙霧時，居民應盡量待在室內，關閉任何可能讓戶外汙染物進入室內的開口。這包括關閉和填塞所有窗戶，堵住所有通往室外的門的底部開口。

該機構的官員告誡說，雖然佩戴合適的口罩可以幫助限制接觸室外毒素的機會，但這並不能代替待在室內。

空氣淨化器：便攜式電子空氣過濾裝置是改善室內空氣品質的最常用方法之一，可以從空氣中吸走不需要的顆粒，並將乾凈的空氣再循環到環境中。

「空氣品質管理局」有一本網路入門書，介紹如何正確使用這些設備以及需要注意的規格。對於那些無法使用這些設備的人來說，也有其他選擇，比如自己動手做空氣過濾系統。

環保署（Environmental Protection Agency）為人們提供了一種經濟有效的方法來製作空氣過濾裝置，比大多數電子空氣凈化器便宜得多。 該機構發布了如何組裝該裝置的說明。這是生活在低收入社區的人的福音，這些社區往往是全年空氣品質最差的重災區。

二、冷卻中心：大多數地區的市政府都指定了降溫和清潔空氣中心，為人們提供安全的庇護所，使其免受室外空氣品質差和高溫的影響。舊金山有多個城市指定的降溫中心，其中包括七個公共圖書館，因為館內的空調可以清除空氣中的毒素。灣區其他城市也都有，可以上網查詢。